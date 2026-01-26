Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C BP Pack *EU
Masina de frecat aspirat BR 30/4 C Bp Pack este usoara si compacta alimentata de baterii BR 30/4 C Bp Pack, care asigura podele uscate si antiderapante imediat dupa curatare, cantareste doar 14 kg.
La fel ca curățarea manuală, doar mult mai bine: mașina noastră de frecat BR 30/4 C Bp Pack alimentată cu baterii este o alternativă reală la curățarea manuală a suprafețelor dure de până la 200 m² datorită formei sale compacte, greutății sale foarte ușoare de 14 kilograme și bateria sa litiu-ion de lungă durată, cu o durată de funcționare de 30 de minute. Presiunea de contact, care este de zece ori mai mare decât cea a unui mop de ștergere convențional, și o viteză a rolei de aproximativ 1.500 de rotații asigură rezultate de curățare semnificativ mai bune. Este posibilă aspirarea înainte și înapoi. În cazul murdăriei deosebit de încăpățânate, racletele pot fi ridicate pentru a prelungi timpul de contact al soluției de curățare. Tot ce rămâne imediat după curățare este o podea curată și deosebit de uscată și, prin urmare, anti-alunecare. Aparatul foarte mobil, fără fir, este ideal pentru curățarea podelelor din magazine mici, restaurante, benzinării, supermarketuri, zone sanitare, bucătării sau chiar în plus față de mașinile de spălat mai mari existente.
Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapida
- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscat
- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|150
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|7,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|58 / 81
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|1270
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Consumul de apă (l/min)
|0,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 72,4
|Puterea motorului (W)
|550
|Culoarea
|antracit
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|365 x 345 x 1162
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Roți de transport
- Perie rolă: 1 Bucată
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
