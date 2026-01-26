Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU

Echipat cu tehnologia inovatoare KART, mașina de frecat și uscat alimentată cu acumulatori BR 35/12 C impresionează prin agilitatea superbă, greutatea redusă şi performanţele ridicate de curăţare.

Curăță atât la deplasarea înainte, cât și la deplasarea înapoi, curăță scările mulțumită greutății reduse și este foarte ușor de transportat: mașina noastră de frecat și uscat alimentată cu acumulatori, BR 35/12 C, este soluția ideală și eficientă de curățare pentru zonele mici și aglomerate cu piese de mobilier. Capul pivotant de frecare cu perii cilindrice cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology - Tehnologie avansată de răspuns de la Kärcher) permite lucrul în voraje strânse, asigurând astfel manevrabilitate și agilitate maxime. Bateria litiu-ion puternică, cu autonomie mare, face posibilă desfășurarea unor activități de durată, poate fi reîncărcată rapid, este complet lipsită de întreținere și durează de până la 3 ori mai mult decât bateriile tipice cu plumb. Echipamentul excelent al BR 35/12 C este completat de modul eco!efficiency, care poate fi cuplat, care reduce considerabil consumul de energie prin simpla apăsare a unui buton, extinde autonomia acumulatorului şi, de asemenea, reduce zgomotul de funcţionare cu aproximativ 40%, permiţând astfel aplicaţii în zone sensibile la zgomot.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU: Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste
Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU: Include o baterie Li-Ion performanta
Include o baterie Li-Ion performanta
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU: Ansamblu compact
Ansamblu compact
Design extrem de usor
Maner rabatabil
Maner ajustabil pe inaltime
Incarcator incorporat de inalta performanta inclus
Sistem rola
Include functia de maturare

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 350
Lățime de lucru, aspirare (mm) 450
Rezervor apă curată / reciclată (l) 12 / 12
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 1400
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1050
Tipul bateriei Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 21
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 1,5
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 2,7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm) 700 - 1500
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1050
Consumul de apă (l/min) 1
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) max. 65
Puterea motorului (W) 500
Culoarea antracit
Greutate totală admisă (kg) 48
Greutate fără accesorii (kg) 36
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 930 x 420 x 1100

Pachet de livrare

  • Perie rolă: 1 Bucată
  • Baterie și încărcător inclus pe aparat
  • Roți de transport
  • Bară de aspirație, dreaptă: 1 Bucată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
  • Presiune de contact variabila
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU
Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU

Video

Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.