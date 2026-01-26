Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack *EU
Echipat cu tehnologia inovatoare KART, mașina de frecat și uscat alimentată cu acumulatori BR 35/12 C impresionează prin agilitatea superbă, greutatea redusă şi performanţele ridicate de curăţare.
Curăță atât la deplasarea înainte, cât și la deplasarea înapoi, curăță scările mulțumită greutății reduse și este foarte ușor de transportat: mașina noastră de frecat și uscat alimentată cu acumulatori, BR 35/12 C, este soluția ideală și eficientă de curățare pentru zonele mici și aglomerate cu piese de mobilier. Capul pivotant de frecare cu perii cilindrice cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology - Tehnologie avansată de răspuns de la Kärcher) permite lucrul în voraje strânse, asigurând astfel manevrabilitate și agilitate maxime. Bateria litiu-ion puternică, cu autonomie mare, face posibilă desfășurarea unor activități de durată, poate fi reîncărcată rapid, este complet lipsită de întreținere și durează de până la 3 ori mai mult decât bateriile tipice cu plumb. Echipamentul excelent al BR 35/12 C este completat de modul eco!efficiency, care poate fi cuplat, care reduce considerabil consumul de energie prin simpla apăsare a unui buton, extinde autonomia acumulatorului şi, de asemenea, reduce zgomotul de funcţionare cu aproximativ 40%, permiţând astfel aplicaţii în zone sensibile la zgomot.
Caracteristici si beneficii
Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste
Include o baterie Li-Ion performanta
Ansamblu compact
Design extrem de usor
Maner rabatabil
Maner ajustabil pe inaltime
Incarcator incorporat de inalta performanta inclus
Sistem rola
Include functia de maturare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|350
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|450
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|12 / 12
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1400
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1050
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 1,5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 2,7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|700 - 1500
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1050
|Consumul de apă (l/min)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 65
|Puterea motorului (W)
|500
|Culoarea
|antracit
|Greutate totală admisă (kg)
|48
|Greutate fără accesorii (kg)
|36
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|930 x 420 x 1100
Pachet de livrare
- Perie rolă: 1 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Roți de transport
- Bară de aspirație, dreaptă: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Presiune de contact variabila
