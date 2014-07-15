Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C

BR 40/10 este succesorul modelului BR 400, cea mai economica masina din clasa sa. Aceasta masina puternica si compacta are o latime de lucru de 400 mm si un volum al rezervorului de 10 l. Versiunea Advance este echipata cu roti suplimentare pentru transport si reglarea presiunii de contact a periei.