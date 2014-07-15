Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C
BR 40/10 este succesorul modelului BR 400, cea mai economica masina din clasa sa. Aceasta masina puternica si compacta are o latime de lucru de 400 mm si un volum al rezervorului de 10 l. Versiunea Advance este echipata cu roti suplimentare pentru transport si reglarea presiunii de contact a periei.
Aceasta masina de frecat aspirat flexibila poate fi utilizata la aplicatii diferite.Un zgomot redus de curatare este posibil in ambele directii. Caracteristica speciala a aparatului este manerul articulat si recipientele usor detasabile. Recipientele pot fi umplute si in bazine mici.
Caracteristici si beneficii
Puternic si rapid
Garda la sol mica
Servisare usoara
Mâner ergonomic
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|400
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|400
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|10 / 10
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|400
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|300
|Viteza periilor (rpm)
|1100
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consumul de apă (l/min)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 75
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Puterea motorului (W)
|max. 2300
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|35,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|520 x 470 x 1150
Pachet de livrare
- Perie rolă: 2 Bucată
- Roți de transport
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent
- Presiune de contact variabila
Video
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.