Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C

BR 40/10 este succesorul modelului BR 400, cea mai economica masina din clasa sa. Aceasta masina puternica si compacta are o latime de lucru de 400 mm si un volum al rezervorului de 10 l. Versiunea Advance este echipata cu roti suplimentare pentru transport si reglarea presiunii de contact a periei.

Aceasta masina de frecat aspirat flexibila poate fi utilizata la aplicatii diferite.Un zgomot redus de curatare este posibil in ambele directii. Caracteristica speciala a aparatului este manerul articulat si recipientele usor detasabile. Recipientele pot fi umplute si in bazine mici.

Caracteristici si beneficii
Puternic si rapid
Garda la sol mica
Servisare usoara
Mâner ergonomic

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 400
Lățime de lucru, aspirare (mm) 400
Rezervor apă curată / reciclată (l) 10 / 10
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 400
Randament practic pe suprafață (m²/h) 300
Viteza periilor (rpm) 1100
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Consumul de apă (l/min) 1
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) max. 75
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50
Puterea motorului (W) max. 2300
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 35,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 520 x 470 x 1150

Pachet de livrare

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Roți de transport
  • 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
  • Actionare cu curent
  • Presiune de contact variabila
Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C
Masina de spalat pardoseli BR 40/10 C

Video

Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.