BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat de baterie, conceput pentru întreținerea și curățarea podelei în spații mici. Oferă o performanță superioară de curățare și uscare prin intermediul tehnologiei cu role din microfibră, perfectă pentru toate tipurile de pardoseală, inclusiv pardoselile cu gresie și suprafețe de sigurantă.