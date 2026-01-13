BD 50/50 C Bp Classic oferă o vedere clară asupra zonei de curățat datorită dimensiunilor compacte ale acestei mașini de spălat pardoseli cu acumulator și tehnologie disc. Folosirea acestei mașini este foarte facilă cu panoul de comandă EASY de la Kärcher. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru a permite utilizarea cu instrucțiuni scurte. Recomandăm BD 50/50 C Bp Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri, clinici sau spitale.