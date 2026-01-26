Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

BD 50/50 C Bp Pack Classic este un model de bază accesibil și compact în clasa mașinilor de spălat pardoseli alimentate cu acumulatori. Mașina permite performanțe de suprafață de până la 2000 m²/h.

Cu BD 50/50 C Bp Pack Classic aveţi întotdeauna o vedere optimă asupra zonei care trebuie curăţată. Dimensiunile reduse ale acestei mașini compacte de spălat pardoseli acționată cu acumulatori, cu o tehnologie sofisticată a discurilor, se ocupă de acest lucru. Pe lângă impagine bună de ansamblu, operarea prin intermediul panoului EASY Operation de la Kärcher este simplă. Opțiunile și funcțiile de configurare și reglaj ale mașinii sunt, de asemenea, reduse la acelea care sunt cele mai importante, astfel încât perioadele lungi de familiarizare nu sunt necesare. Recomandăm BD 50/50 C Bp Pack Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri sau unități de îngrijire.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim
Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU: Model de bază, la un preț accesibil
Model de bază, la un preț accesibil
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem Home Base
Panou EASY de operare
Atribuirea simplă a funcțiilor cu elemente de operare de culoare galbenă
Elemente de comandă robuste și rezistente

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 900
Rezervor apă curată / reciclată (l) 50 / 50
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) max. 2040
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1200
Tipul bateriei fara intretinere
Baterie (V/Ah) 24 / 105
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 3
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 12
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1240
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Puterea motorului (W) max. 1100
Greutate fără accesorii (kg) 40
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1170 x 570 x 1025

Pachet de livrare

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Baterie
  • Încărcător.
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU

Video

Accesorii
Detergenti