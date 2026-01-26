Masina de spalat pardoseli BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
BD 50/50 C Bp Pack Classic este un model de bază accesibil și compact în clasa mașinilor de spălat pardoseli alimentate cu acumulatori. Mașina permite performanțe de suprafață de până la 2000 m²/h.
Cu BD 50/50 C Bp Pack Classic aveţi întotdeauna o vedere optimă asupra zonei care trebuie curăţată. Dimensiunile reduse ale acestei mașini compacte de spălat pardoseli acționată cu acumulatori, cu o tehnologie sofisticată a discurilor, se ocupă de acest lucru. Pe lângă impagine bună de ansamblu, operarea prin intermediul panoului EASY Operation de la Kärcher este simplă. Opțiunile și funcțiile de configurare și reglaj ale mașinii sunt, de asemenea, reduse la acelea care sunt cele mai importante, astfel încât perioadele lungi de familiarizare nu sunt necesare. Recomandăm BD 50/50 C Bp Pack Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri sau unități de îngrijire.
Caracteristici si beneficii
Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Model de bază, la un preț accesibil
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem Home Base
Panou EASY de operare
Atribuirea simplă a funcțiilor cu elemente de operare de culoare galbenă
Elemente de comandă robuste și rezistente
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|50 / 50
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2040
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1200
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 105
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 12
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1240
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Puterea motorului (W)
|max. 1100
|Greutate fără accesorii (kg)
|40
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Încărcător.
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video