Cu BD 50/50 C Bp Pack Classic aveţi întotdeauna o vedere optimă asupra zonei care trebuie curăţată. Dimensiunile reduse ale acestei mașini compacte de spălat pardoseli acționată cu acumulatori, cu o tehnologie sofisticată a discurilor, se ocupă de acest lucru. Pe lângă impagine bună de ansamblu, operarea prin intermediul panoului EASY Operation de la Kärcher este simplă. Opțiunile și funcțiile de configurare și reglaj ale mașinii sunt, de asemenea, reduse la acelea care sunt cele mai importante, astfel încât perioadele lungi de familiarizare nu sunt necesare. Recomandăm BD 50/50 C Bp Pack Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri sau unități de îngrijire.