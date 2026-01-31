Masina de spalat pardoseli BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
Silențioasă, puternică și foarte ușor de operat: mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp Pack cu baterie AGM de 115 Ah, fără întreținere, pentru o autonomie de până la 3 ore.
Mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp Pack reprezintă un amestec inteligent și de succes de componente de înaltă calitate și o reducere deliberată la elementele esențiale. De exemplu, capul periei, care poate fi ridicat pentru un transport ușor, este fabricat din aluminiu turnat sub presiune. Acesta este coborât sau ridicat manual, în timp ce pornirea și oprirea motorului periei și a turbinei de aspirație sunt controlate cu ușurință printr-o pârghie centrală de operare. Acest concept simplu de operare este păstrat în mod constant și face posibilă curățarea podelei cu mașina, pentru utilizatorii fără cunoștințe anterioare. Designul foarte compact cu lățimea de lucru de 51 cm și două rezervoare de 55 de litri permite o vedere de ansamblu și o manevrabilitate optimă în același timp, inclusiv în condiții spațiale critice. Datorită capului de periere cu disc foarte silențios, BD 50/55 C Classic Bp Pack este, de asemenea, ideal pentru aplicații de curățare în zone sensibile la zgomot. Bateria AGM fără întreținere, cu o capacitate de 115 Ah, permite durate de până la 3 ore.
Caracteristici si beneficii
Design compact şi robust
Cap de perie ridicabil din aluminiu
Conceptul de operare extrem de simplu
Baterie și încărcător de baterie incluse
Sistem convenabil cu patru roți
Șasiu standard robust
Design unic al sistemului de aspirație
Sistem separat de rezervor de apă murdară
Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare
Suport practic Home Base
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor cu perii
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|55 / 55
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2550
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1530
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 105
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|27
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65,2
|Greutate totală admisă (kg)
|240
|Greutate fără accesorii (kg)
|138
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Foarte recomandat pentru aplicații de curățare a clădirilor și a sectorului hotelier
- Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot, inclusiv pe timp de noapte.
- De asemenea, potrivită pentru aplicații de curățare în sectorul de vânzare cu amănuntul, cantine sau birouri
- Pentru utilizare în hoteluri și în industria de catering, comerț cu amănuntul și dealeri de mașini
- Retail
- Pentru curățenie în sectorul transporturilor, în industrie, în spitale și policlinici.
- Industrie
- Industria auto
- Birouri