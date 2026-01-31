Mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp Pack reprezintă un amestec inteligent și de succes de componente de înaltă calitate și o reducere deliberată la elementele esențiale. De exemplu, capul periei, care poate fi ridicat pentru un transport ușor, este fabricat din aluminiu turnat sub presiune. Acesta este coborât sau ridicat manual, în timp ce pornirea și oprirea motorului periei și a turbinei de aspirație sunt controlate cu ușurință printr-o pârghie centrală de operare. Acest concept simplu de operare este păstrat în mod constant și face posibilă curățarea podelei cu mașina, pentru utilizatorii fără cunoștințe anterioare. Designul foarte compact cu lățimea de lucru de 51 cm și două rezervoare de 55 de litri permite o vedere de ansamblu și o manevrabilitate optimă în același timp, inclusiv în condiții spațiale critice. Datorită capului de periere cu disc foarte silențios, BD 50/55 C Classic Bp Pack este, de asemenea, ideal pentru aplicații de curățare în zone sensibile la zgomot. Bateria AGM fără întreținere, cu o capacitate de 115 Ah, permite durate de până la 3 ore.