Masina de spalat pardoseli BD 50/55 C Classic Bp
Mașina de spălat pardoseli BD 50/55 C Classic Bp alimentată de la baterie, impresionează prin operare ușoară și performanță excelentă de curățare datorită sistemului confortabil cu patru roți.
Un cap de periere cu disc realizat din aluminiu de înaltă calitate, cu o presiune de contact cu peria de 27 kg, precum și racleta în formă de V de 900 mm asigură performanțe excelente de curățare cu mașina de spălat pardoseli BD 50/55 C Classic Bp, alimentată de la baterie. Cu o lățime de lucru de 51 cm și un rezervor de 55 de litri, mașina este compactă și are un randament de până la 2000 m²/h. Mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp este robustă și impresionează, de asemenea, prin ușurință ridicată de utilizare și un concept de operare deosebit de simplu datorită sistemului său confortabil cu patru roți.
Caracteristici si beneficii
Cap de perie ridicabil din aluminiu
- Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață.
- Design extrem de robust.
Sistem convenabil cu patru roți
- Ideal pentru aplicații lungi, fără oboseală.
- Mărește ușurința în utilizare și reduce efortul fizic considerabil.
Operație care se explică de la sine
- Erorile de operare sunt aproape excluse datorită conceptului auto-explicativ.
- Reduce cerințele de formare și scurtează fazele de familiarizare.
Racleta în formă de V ca standard
- Uscare rapidă datorită unei cantități mai mici de apă reziduală pe zonele curățate.
- Minimizează riscul de alunecare pe zonele curățate recent.
- Creste puterea de aspirare si siguranta.
Design ergonomic
- Permite o productivitate mai mare în timpul aplicațiilor de curățare.
- Crește confortul de operare.
Șasiu standard robust
- Reduce efortul și costurile de întreținere.
- Crește fiabilitatea.
Design unic al sistemului de aspirație
- Mărește ușurința de utilizare.
- Reduce zgomotul de operare
Sistem separat de rezervor de apă murdară
- Curățare foarte ușoară.
- Crește igiena.
Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare
- Pentru dozarea convenabilă și precisă a agenților de curățare.
- Reduce consumul de agent de curățare și costurile.
Suport practic Home Base
- Pentru transportul diverselor piese accesorii.
- Ustensilele pentru curățarea manuală sunt întotdeauna la îndemână.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor cu perii
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|55 / 55
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2550
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1530
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|27
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65,2
|Greutate totală admisă (kg)
|240
|Greutate fără accesorii (kg)
|84
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenorii de servicii de construcții pentru utilizare în clădiri publice sau birouri
- Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot, inclusiv pe timp de noapte.
- De asemenea, potrivită pentru aplicații de curățare în sectorul de vânzare cu amănuntul, cantine sau birouri
- Pentru utilizare în hoteluri și în industria de catering, comerț cu amănuntul și dealeri de mașini
- Retail
- Pentru curățenie în sectorul transporturilor, în industrie, în spitale și policlinici.
- Industrie
- Industria auto
- Birouri