Un cap de periere cu disc realizat din aluminiu de înaltă calitate, cu o presiune de contact cu peria de 27 kg, precum și racleta în formă de V de 900 mm asigură performanțe excelente de curățare cu mașina de spălat pardoseli BD 50/55 C Classic Bp, alimentată de la baterie. Cu o lățime de lucru de 51 cm și un rezervor de 55 de litri, mașina este compactă și are un randament de până la 2000 m²/h. Mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp este robustă și impresionează, de asemenea, prin ușurință ridicată de utilizare și un concept de operare deosebit de simplu datorită sistemului său confortabil cu patru roți.