Masina de spalat pardoseli BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Datorită rezervorului de 55 de litri și a lățimii de lucru de 51 cm, mașina de spălat pardoseli BD 50/55 W Classic Bp, cu baterie, atinge o performanță a suprafeței de până la 2000 m² / h.
mașina de spălat pardoseli cu baterie BD 50/55 W Classic Bp, permite aplicații de curățare îndelungate și fără oboseală datorită tracțiunii sale integrate și sistemului confortabil cu patru roți. Un cap de perie cu disc fabricat din aluminiu de înaltă calitate, racleta curbată de 850 milimetri, precum și presiunea periei de 27 kg, asigură rezultate excelente de curățare. Mașina robustă impresionează, de asemenea, prin conceptul său de operare foarte simplu și ușurința în utilizare.
Caracteristici si beneficii
Cap de perie ridicabil din aluminiuPentru performanțe excelente de curățare. Design extrem de robust. Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață.
Sistem pe patru roți cu tracțiune pe două roțiFoarte usor de transportat. Mărește ușurința în utilizare și reduce efortul fizic considerabil. Ideal pentru aplicații lungi, fără oboseală.
Operație care se explică de la sineUșor de pornit mașina. Reduce cerințele de formare și scurtează fazele de familiarizare. Erorile de operare sunt aproape excluse datorită conceptului auto-explicativ.
bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Uscarea rapidă datorită apei reziduale mai puține pe zonele curățate.
- Minimizează riscul de alunecare pe zonele curățate recent.
- Creste puterea de aspirare si siguranta.
Design ergonomic
- Pentru operatori de diferite înălțimi.
- Crește confortul de operare.
- Permite o productivitate mai mare în timpul aplicațiilor de curățare.
Șasiu standard robust
- Calitatea înaltă previne deformările.
- Crește fiabilitatea.
- Reduce efortul și costurile de întreținere.
Design unic al sistemului de aspirație
- Lucrări ușoare de întreținere.
- Reduce zgomotul de operare
- Mărește ușurința de utilizare.
Sistem separat de rezervor de apă murdară
- Curățare foarte ușoară.
- Crește igiena.
Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare
- Pentru dozarea convenabilă și precisă a agenților de curățare.
- Reduce consumul de agent de curățare și costurile.
Suport practic Home Base
- Pentru transportul diverselor piese accesorii.
- Ustensilele pentru curățarea manuală sunt întotdeauna la îndemână.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|55 / 55
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2550
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1530
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 105
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 12
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 6
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|27
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1400
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,6
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65,2
|Greutate totală admisă (kg)
|240
|Greutate fără accesorii (kg)
|153
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenorii de servicii de construcții pentru utilizare în clădiri publice sau birouri
- Pentru utilizare în hoteluri și în industria de catering, comerț cu amănuntul și dealeri de mașini