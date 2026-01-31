Masina de spalat pardoseli BD 50/55 W Classic Bp *EU
Datorită rezervorului de 55 de litri și a lățimii de lucru de 51 cm, mașina de spălat pardoseli BD 50/55 W Classic Bp, cu baterie, atinge o performanță a suprafeței de până la 2000 m² / h.
Mașina de spălat pardoseli cu baterie BD 50/55 W Classic Bp, permite aplicații de curățare îndelungate și fără oboseală datorită tracțiunii sale integrate și sistemului confortabil cu patru roți. Un cap de perie cu disc fabricat din aluminiu de înaltă calitate, racleta curbată de 850 milimetri, precum și presiunea periei de 27 kg, asigură rezultate excelente de curățare. Mașina robustă impresionează, de asemenea, prin conceptul său de operare foarte simplu și ușurința în utilizare.
Caracteristici si beneficii
Cap de perie ridicabil din aluminiu
Sistem pe patru roți cu tracțiune pe două roți
Operație care se explică de la sine
bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
Design ergonomic
Șasiu standard robust
Design unic al sistemului de aspirație
Sistem separat de rezervor de apă murdară
Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare
Suport practic Home Base
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|55 / 55
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 2550
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1530
|Baterie (V)
|24
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 6
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|27
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1400
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,6
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65,2
|Greutate totală admisă (kg)
|240
|Greutate fără accesorii (kg)
|103
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenorii de servicii de construcții pentru utilizare în clădiri publice sau birouri
- Pentru utilizare în hoteluri și în industria de catering, comerț cu amănuntul și dealeri de mașini
- Pentru curatenie in sectorul sanatatii, in industria transporturilor si in industrie