Mașina de spălat pardoseli cu baterie BD 50/55 W Classic Bp, permite aplicații de curățare îndelungate și fără oboseală datorită tracțiunii sale integrate și sistemului confortabil cu patru roți. Un cap de perie cu disc fabricat din aluminiu de înaltă calitate, racleta curbată de 850 milimetri, precum și presiunea periei de 27 kg, asigură rezultate excelente de curățare. Mașina robustă impresionează, de asemenea, prin conceptul său de operare foarte simplu și ușurința în utilizare.