Mașina de spălat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic oferă performanțe maxime de curățare cu echipare minimă. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru o utilizare eficientă. Sistemul EASY-Operation face mașina foarte ușor de manevrat. Această mașină compactă este foarte manevrabilă și oferă operatorului o vedere clară asupra zonei de curățat. În plus, aceasta mașină cu tehnologie disc este de asemenea foarte accesibilă din punct de vedere al costului. BD 50/60 C Ep Classic este ideal atât pentru utilizare ocazională, cât și continuă.