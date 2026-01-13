Masina de spalat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic

Modelul ideal entry-level: BD 50/60 C Ep Classic, mașina de spălat pardoseli cu tehnologie disc și rezervor de 60 de litri cu un randament de până la 2000 m² / h.

Mașina de spălat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic oferă performanțe maxime de curățare cu echipare minimă. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru o utilizare eficientă. Sistemul EASY-Operation face mașina foarte ușor de manevrat. Această mașină compactă este foarte manevrabilă și oferă operatorului o vedere clară asupra zonei de curățat. În plus, aceasta mașină cu tehnologie disc este de asemenea foarte accesibilă din punct de vedere al costului. BD 50/60 C Ep Classic este ideal atât pentru utilizare ocazională, cât și continuă.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic: Model de bază, la un preț accesibil
Model de bază, la un preț accesibil
Masina de spalat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic: Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte
Masina de spalat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic: Lăţime mare de lucru
Lăţime mare de lucru
Funcţionare la priză (230 V, 50 Hz)
Sistem Home Base
Panou EASY de operare
Atribuirea ușoară a funcțiilor mulțumită elementelor galbene de comandă
Elemente de comandă robuste și rezistente

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 900
Rezervor apă curată / reciclată (l) 60 / 60
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 2040
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1020
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 67
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Puterea motorului (W) max. 1100
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 52
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1170 x 570 x 1025

Pachet de livrare

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Roți de transport
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
  • Actionare cu curent

Video

Accesorii
Detergenti