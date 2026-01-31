Masina de spalat pardoseli BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
Ușor de utilizat, design robust, durată lungă de funcționare: Mașina de spălat pardoseli BD 70/75 W Bp Pack Classic este impresionant de versatilă și are un acumulator AGM de 170 Ah.
În ciuda volumului mare al rezervorului de 75 de litri, maşina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori, BD 70/75 W Bp Pack Classic este surprinzător de compactă şi de manevrabilă. Acest lucru face ca mașina versatilă și robustă să fie potrivită pentru o mare varietate de aplicații de curățare. De asemenea, acumulatorul AGM integrat, de 170 Ah, fără întreţinere, îți permite să cureţi cu uşurinţă mai mult timp. Este extrem de ușor de utilizat și de întreținut și are caracteristici de înaltă calitate ale echipamentelor, cum ar fi cap de frecare cu două perii disc, racleta de aluminiu și multe alte caracteristici utile.
Caracteristici si beneficii
Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil
- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.
Conceptul de operare extrem de simplu
- Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor.
- Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți.
Design compact şi robust
- Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună.
- Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului.
Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități
- Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități.
- Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată.
- Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire.
Acumulator AGM 170 Ah fără întreţinere şi încărcător extern de acumulatror incluse în standard
- Tehnologie simplă a acumulatorului pentru utilizare într-o gamă largă de situații.
- Permite perioade îndelungate de lucru.
- Crește eficiența și productivitatea.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|705
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1030
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|75 / 75
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 3525
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2115
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 5
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1550
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,75
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|63 - 65
|Puterea motorului (W)
|max. 1850
|Greutate totală admisă (kg)
|325
|Greutate fără accesorii (kg)
|100
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Pachet de livrare
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie
- Baterie și încărcător inclus
- racletă, înclinată
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideală pentru curățarea magazinelor cu amănuntul, a centrelor comerciale și a magazinelor de feronerie
- Ideală pentru curățarea aeroporturilor, în industrie și în industria transporturilor
- Deosebit de potrivit pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, de exemplu în sălile de sport