În ciuda volumului mare al rezervorului de 75 de litri, maşina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori, BD 70/75 W Bp Pack Classic este surprinzător de compactă şi de manevrabilă. Acest lucru face ca mașina versatilă și robustă să fie potrivită pentru o mare varietate de aplicații de curățare. De asemenea, acumulatorul AGM integrat, de 170 Ah, fără întreţinere, îți permite să cureţi cu uşurinţă mai mult timp. Este extrem de ușor de utilizat și de întreținut și are caracteristici de înaltă calitate ale echipamentelor, cum ar fi cap de frecare cu două perii disc, racleta de aluminiu și multe alte caracteristici utile.