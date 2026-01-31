Concept simplu, uşor de utilizat, cu întreținere facilă: mașina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori BD 70/75 W Classic Bp este extrem de uşor de utilizat şi oferă performanţe excelente de curăţare mulțumită capului de frecare cu două perii disc, cu presiune reglabilă de contact a periei şi racletă din aluminiu. Mașina robustă, extrem de compactă este, de asemenea, extrem de manevrabilă și versatilă. Volumul rezervorului de 75 de litri asigură fără efort și timpi lungi de funcţionare.