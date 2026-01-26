Motorul puternic de tracțiune, care ajută la urcarea fără efort a pantelor, este una dintre cele mai importante caracteristici ale mașinii noastre de spălat pardoseli condusă manual BD 80/100 W Bp Classic. Mașina ghidată manual, acționată cu acumulatori, este pregătită optim pentru aplicații zilnice, precum și pentru aplicații dificile. De exemplu, componentele extrem de solicitate, cum ar fi racletele și capul de frecare cu peria disc, sunt fabricate din aluminiu turnat solid și, de asemenea, rezistă la solicitări extrem de ridicate. Conceptul de operare încercat și testat cu clemă elastică pe partea din spate a mânerului, creșterea simplă a presiunii de contact a periei de la 40 la 68 de kilograme pentru murdărie deosebit de persistentă sau pentru decapare, precum și viteza de deplasare și de curățare variabilă liniar până la 5 km/h, sunt caracteristici care oferă confort utilizatorului. Lățimea mare de lucru de 80 de centimetri și rezervorul de 100 de litri fac posibile aplicații de curățare eficiente și de lungă durată și obținerea unor performanțe de suprafață de până la 4800 m² pe oră. Conceptul inteligent este completat de adaptorul Home Base, care permite transportul echipamentelor manuale de curățare, contribuind astfel la o eficiență și mai mare și sporind în mod semnificativ confortul utilizatorului.