În cazul mașinii noastre de spălat pardoseli condusă manual BD 80/100 W Bp Pack Classic, nu numai că acumulatorul puternic este deja la bord, dar este furnizat și încărcătorul compatibil pentru acumulator. Pentru a face față chiar și celor mai dificile sarcini, componentele extrem de solicitate, cum ar fi capul de frecare cu peria disc și racleta, sunt fabricate din aluminiu plin turnat. Unitatea puternică de tracțiune, care ajută la urcarea fără efort a pantelor, imaginea excelentă de ansamblu a mașinii, precum și operarea simplă, contribuie la obținerea unui nivel ridicat de ușurință în utilizare. Cu o lăţime de lucru de 80 centimetri, un volum al rezervorului de 100 litri şi o viteză de deplasare variabilă liniar, respectiv o viteză de curăţare de până la 5 km/h, este posibilă atingerea unei performanţe de suprafață de până la 4800 m² pe oră. Presiunea de contact a periilor disc poate fi reglată manual de la 40 la 68 de kilograme pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Transferul echipamentului suplimentar de curăţare este uşor de realizat cu adaptorul Home Base integrat.