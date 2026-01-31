Masina de spalat pardoseli BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
Mașina de spălat pardoseli condusă manual, BD 80/100 W Bp Pack Classic, este complet echipată cu acumulator și încărcător pentru acumulator. Cu 80 cm lățime de lucru și rezervor de 100 litri pentru timpi lungi de funcționare.
În cazul mașinii noastre de spălat pardoseli condusă manual BD 80/100 W Bp Pack Classic, nu numai că acumulatorul puternic este deja la bord, dar este furnizat și încărcătorul compatibil pentru acumulator. Pentru a face față chiar și celor mai dificile sarcini, componentele extrem de solicitate, cum ar fi capul de frecare cu peria disc și racleta, sunt fabricate din aluminiu plin turnat. Unitatea puternică de tracțiune, care ajută la urcarea fără efort a pantelor, imaginea excelentă de ansamblu a mașinii, precum și operarea simplă, contribuie la obținerea unui nivel ridicat de ușurință în utilizare. Cu o lăţime de lucru de 80 centimetri, un volum al rezervorului de 100 litri şi o viteză de deplasare variabilă liniar, respectiv o viteză de curăţare de până la 5 km/h, este posibilă atingerea unei performanţe de suprafață de până la 4800 m² pe oră. Presiunea de contact a periilor disc poate fi reglată manual de la 40 la 68 de kilograme pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Transferul echipamentului suplimentar de curăţare este uşor de realizat cu adaptorul Home Base integrat.
Caracteristici si beneficii
Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitateConcept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.
Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 treptePoate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar. Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase. Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărie sau pentru exfoliere.
Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternicAjută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului. Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.
Elemente de comandă colorate, foarte vizibile
- Elementele de comandă codificate pe culori, simplifică operarea și scurtează timpul de învățare.
Sistem inteligent Home Base
- Opțiuni de fixare a echipamentelor manuale de curățare, cum ar fi cârlige, containere, mop etc.
Mașină ieftină din gama clasică
- Valoare deosebită pentru preț.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|810
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1090
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|100 / 100
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 4000
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2400
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 285
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 4,75
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1650
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Puterea motorului (W)
|max. 1900
|Greutate totală admisă (kg)
|435
|Greutate fără accesorii (kg)
|110,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Pachet de livrare
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- racletă, înclinată
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideală pentru curăţarea de întreţinere în comerţul cu amănuntul, magazine de bricolaj, centre comerciale, industrie, aeroporturi.