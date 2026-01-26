Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+D75

Mașina de spălat pardoseli B 110 R include două perii cu discuri, precum și funcția de umplere automată care economisește timp. De asemenea, este inclus: inovatorul sistem de chei KIK.

Puternic și foarte ușor de utilizat: B 110 R cu inginerie de perii cu disc și lățimea de lucru de 75 de centimetri pentru curățarea în, de exemplu, supermarketuri, centre comerciale, spitale sau, de asemenea, în zone de producție și depozite. Elementele de operare codificate prin culori fac posibilă o manipulare extrem de simplă. Acest lucru este susținut de inovatorul sistem de chei KIK, care exclude în esență orice erori de funcționare. Un scaun al șoferului reglabil pe înălțime, luminile de conducere pe timp de zi integrate, afișajul color, prin care toate setările mașinii pot fi introduse în 30 de limbi, precum și funcția Auto Fill pentru umplerea economisitoare de timp a rezervorului de apă dulce, evidențiază nivel ridicat de utilizare ușoară și creșterea productivității mașinii. O punte de spălare laterală este, de asemenea, disponibilă ca echipament opțional, care extinde lățimea de lucru cu 10 centimetri și face posibilă curățarea aproape de margini, de asemenea sub rafturi.

Caracteristici si beneficii
Scaun reglabil pe înălțime
Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.
Dozare de apă dependentă de viteză
Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Sistem inovator KIK
  • Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare.
  • Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator.
  • Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 750
Lățime de lucru, aspirare (mm) 950
Rezervor apă curată / reciclată (l) 110 / 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 4500
Randament practic pe suprafață (m²/h) 3150
Baterie (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 230 / 50
Capacitate de urcare (%) 10
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²) 40
Consumul de apă (l/min) max. 5,7
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 59
Puterea motorului (W) up to 2350
Greutate totală admisă (kg) 650
Greutate fără accesorii (kg) 246
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1695 x 975 x 1315

Pachet de livrare

  • Perie disc: 2 Bucată
  • Bară de aspirație, curbată

Echipament

  • Auto-Fill
  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Frână de parcare
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
  • Scaun reglabil pe înălțime
  • Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
  • Lumină standard de deplasare pe timp de zi
  • Bară față robustă
  • Cu dozarea apei în funcție de viteză
  • Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
  • Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
  • Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
  • Plutitor electric și mecanic de comutare
  • Comutator selector Easy Operation
Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
  • De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor
Accesorii
Detergenti