Masina de spalat pardoseli B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Mașina de spălat B 220 R cu post de conducere, alimentat cu baterii, are o viteză de lucru de 10 km/h, rezervor de 220 litri și de sistemul de dozare detergent DOSE pentru economie maximă.
Mașina de spălat B 220 R impresionează prin ușurința de utilizare, rezultatele optime de curățare și manevrabilitatea confortabilă. Are un design compact și este extrem de agilă, în timp ce capul periei cu rolă de 85 cm lățime, cu unitate de pre-măturat, și performanța excelentă de aspirare a noii raclete din aluminiu turnat sub presiune asigură curățarea eficientă. Randamentul său pe suprafață este de 8.500 m²/h. Sistemul de dozare a detergentului DOSE asigură utilizarea economică a resurselor valoroase. Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză economisește atât apă, cât și detergent. Înainte de a începe o aplicație, funcția Auto-Fill permite umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 l. Sistemul automat de clătire a rezervorului facilitează curățarea rezervorului de apă uzată. Comutatorul inteligent EASY Operation, elementele de control codificate prin culori, afișajul color mare, disponibil în 30 de limbi, și senzorul de unghi de virare asigură o operare ușoară a mașinii. În plus, o lumină de zi clar vizibilă și o protecție robustă din oțel împotriva impactului asigură siguranța și protecția persoanelor și a mașinii.
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.
- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem de clătire a rezervorului
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Electric
|Lățime de lucru perii (mm)
|850 - 850
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180 - 1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|220 / 220
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|8500
|Tipul bateriei
|Cu întreținere redusă
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|10
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|1300
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|97
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67 - 67
|Puterea motorului (W)
|up to 2600
|Greutate totală admisă (kg)
|994
|Greutate fără accesorii (kg)
|230
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Pachet de livrare
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Bară de aspirație, curbată
- Mături laterale
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Unitate de măturare integrată
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru aplicații în hale și depozite de producție, logistică și industria grea
- Parcari auto multietajate
- Pentru sarcini de curățare în industria alimentară și chimică