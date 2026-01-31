Mașina de spălat B 220 R impresionează prin ușurința de utilizare, rezultatele optime de curățare și manevrabilitatea confortabilă. Are un design compact și este extrem de agilă, în timp ce capul periei cu rolă de 85 cm lățime, cu unitate de pre-măturat, și performanța excelentă de aspirare a noii raclete din aluminiu turnat sub presiune asigură curățarea eficientă. Randamentul său pe suprafață este de 8.500 m²/h. Sistemul de dozare a detergentului DOSE asigură utilizarea economică a resurselor valoroase. Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză economisește atât apă, cât și detergent. Înainte de a începe o aplicație, funcția Auto-Fill permite umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 l. Sistemul automat de clătire a rezervorului facilitează curățarea rezervorului de apă uzată. Comutatorul inteligent EASY Operation, elementele de control codificate prin culori, afișajul color mare, disponibil în 30 de limbi, și senzorul de unghi de virare asigură o operare ușoară a mașinii. În plus, o lumină de zi clar vizibilă și o protecție robustă din oțel împotriva impactului asigură siguranța și protecția persoanelor și a mașinii.