Mașina de spălat cu post de conducere B 220R, este echipată cu baterii litiu-ion de 240 Ah, încărcător integrat și lumină de zi. Are o performanță impresionantă, cu o capacitate de curățare de puțin peste 8.500 m²/h. Rezultatele optime de curățare sunt asigurate de: capul de perii tip rolă din aluminiu turnat sub presiune, cu lățimea de 85 cm și funcție de pre-măturat; periile laterale duble care colectează deșeurile și din afara lățimii de lucru; sistemul de dozare a detergentului DOSE; modul eco!efficiency; Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză; racleta robustă din aluminiu. Bateriile litiu-ion, cu garanție lungă din partea producătorului, fac curățarea fără efort: nu este nevoie să schimbați bateria pe durata de viață a mașinii. Aceasta dispune de funcții de încărcare rapidă și încărcare intermediară, oferă o manipulare sigură și cel mai bun TCO. Funcția Auto-Fill și clătirea automată a rezervorului înseamnă că rezervoarele de apă curată și uzată de 220 litri pot fi umplute și curățate rapid. Sistemul brevetat KIK previne erorile operatorului prin intermediul drepturilor de acces individuale. Mașina are o viteză de deplasare de 10 km/h și senzor de unghi de bracaj.