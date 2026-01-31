Masina de spalat pardoseli B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Capul de perii tip rolă cu lățime de lucru de 85 cm, o perie laterală și o racletă din aluminiu sunt standard. O performanță impresionantă de 8.500 m²/h și o viteză de lucru de 10 km/h.
Mașina de spălat cu post de conducere B 220R, este echipată cu baterii litiu-ion de 240 Ah, încărcător integrat și lumină de zi. Are o performanță impresionantă, cu o capacitate de curățare de puțin peste 8.500 m²/h. Rezultatele optime de curățare sunt asigurate de: capul de perii tip rolă din aluminiu turnat sub presiune, cu lățimea de 85 cm și funcție de pre-măturat; periile laterale duble care colectează deșeurile și din afara lățimii de lucru; sistemul de dozare a detergentului DOSE; modul eco!efficiency; Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză; racleta robustă din aluminiu. Bateriile litiu-ion, cu garanție lungă din partea producătorului, fac curățarea fără efort: nu este nevoie să schimbați bateria pe durata de viață a mașinii. Aceasta dispune de funcții de încărcare rapidă și încărcare intermediară, oferă o manipulare sigură și cel mai bun TCO. Funcția Auto-Fill și clătirea automată a rezervorului înseamnă că rezervoarele de apă curată și uzată de 220 litri pot fi umplute și curățate rapid. Sistemul brevetat KIK previne erorile operatorului prin intermediul drepturilor de acces individuale. Mașina are o viteză de deplasare de 10 km/h și senzor de unghi de bracaj.
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
Sistem inovator KIK
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
Sistem de clătire a rezervorului
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
Manevrare ușoară
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Electric
|Lățime de lucru perii (mm)
|850 - 850
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180 - 1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|220 / 220
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|8500
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|5950
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|10
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|1300
|Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
|181
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67 - 67
|Greutate totală admisă (kg)
|994
|Greutate fără accesorii (kg)
|230
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Pachet de livrare
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Mături laterale
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Unitate de măturare integrată
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru aplicații în hale și depozite de producție, logistică și industria grea
- Parcari auto multietajate
- Pentru sarcini de curățare în industria alimentară și chimică