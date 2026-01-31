Cu o punte de spălare laterală care poate fi integrată ca opțiune și trei capete de periere, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp, alimentată cu baterie, este proiectată pentru cele mai dificile aplicații industriale și poate fi configurată pentru a se potrivi cerințelor individuale. Cele trei capete de periere selectabile sunt împărțite între un cap de periere cu discuri (100 cm lățime de lucru) și două capete de periere, cu lățimi de lucru de 100 cm și 120 cm. De asemenea, racleta a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine Ec pentru a oferi rezultate remarcabile de aspirare. Datorită vitezei sale de conducere de până la 10 km/h, mașina permite o performanță ridicată. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. În plus, distribuția apei este optimizată automat atunci când conduceți în curbe. Echipamentele standard includ: funcția de umplere automata pentru umplerea eficientă a rezervorului de apă proaspătă de 260 de litri, un sistem manual de clătire a rezervorului și lumini de lucru.