Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Echipata cu o baterie, încărcător și cap de perii disc de 100 cm, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack oferă o performanță de curățare excepțională în aplicații industriale dificile.
Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack atinge o performanță ridicată în cel mai scurt timp, are o viteză de deplasare de până la 10 km/h, rezervoare de 260 de litri și o lățime de lucru de 100 cm. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. Echipamentul standard include o baterie de 630 Ah, încărcător, sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose” care economisește resursele, funcția de umplere automată, un sistem manual de clătire a rezervorului, lumini de lucru și optimizarea automată a consumul de apă la deplasarea în curbe. Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp este perfect proiectata chiar și pentru cele mai dificile aplicații de curățare industriala. Noul cap de periere cu disc pentru o mai mare robustețe, rolele solide deflectore, coșul de murdărie grosier din oțel inoxidabil, precum și bara de aspirare nouă, funcționează cu două turbine pentru a oferi rezultate excelente de aspirare. Opțional este disponibila și o punte de spălare laterală pentru curățarea aproape de margini.
Caracteristici si beneficii
Viteza de conducere 10 km/hPermite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe.
Dotarea standard include două turbineRezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă.
Ștergător industrial sudatCu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole.
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare „DOSE”.
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (cm)
|100
|Lățime de lucru, aspirare ( )
|114
|Rezervor apă curată / reciclată ( )
|260 / 260
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 10000
|Randament practic pe suprafață (m²)
|7000
|Tipul bateriei
|Cu întreținere redusă
|Baterie (V/Ah)
|36 / 630
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 12
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 10
|Capacitate de urcare (%)
|max. 15
|Viteza periilor (rpm)
|140
|Presiunea de contact a periilor (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
|212
|Consumul de apă (l/min)
|max. 9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Greutate totală admisă (kg)
|1840
|Greutate fără accesorii (kg)
|1380
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Pachet de livrare
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Volan reglabil
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.