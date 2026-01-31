Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack poate fi utilizată pentru o gamă largă de aplicații de curățare datorită rezervorului său de 260 de litri de apă proaspătă și uzată, inclusiv sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose”, funcția de umplere automată și sistemul manual de clătire a rezervorului pentru curățare. Proiectată pentru condiții industriale dificile, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack este dotată standard cu lumini de lucru, o baterie de 630 Ah și încărcător. Aceasta funcționează impresionant cu noul cap cu perii role, fără să mai fie nevoie de pre-măturarea manuală, care necesită mult timp, datorită măturarii optimizate, integrate. Functionează reducand și riscul de blocare a barei de aspirare. De asemenea, noua bară de aspirare a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine pentru a oferi rezultate remarcabile de aspirare. Lățimea de lucru de 100 cm și viteza de deplasare de până la 10 km/h permit o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. În plus, volumul de apă care este pulverizat este optimizat automat atunci când conduceți în curbe.