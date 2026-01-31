Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack, cu o baterie puternică, încărcător de baterie de înaltă performanță, lățime de lucru de 100 cm și cap de perie cu role, pentru aplicații industriale dificile.
Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack poate fi utilizată pentru o gamă largă de aplicații de curățare datorită rezervorului său de 260 de litri de apă proaspătă și uzată, inclusiv sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose”, funcția de umplere automată și sistemul manual de clătire a rezervorului pentru curățare. Proiectată pentru condiții industriale dificile, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack este dotată standard cu lumini de lucru, o baterie de 630 Ah și încărcător. Aceasta funcționează impresionant cu noul cap cu perii role, fără să mai fie nevoie de pre-măturarea manuală, care necesită mult timp, datorită măturarii optimizate, integrate. Functionează reducand și riscul de blocare a barei de aspirare. De asemenea, noua bară de aspirare a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine pentru a oferi rezultate remarcabile de aspirare. Lățimea de lucru de 100 cm și viteza de deplasare de până la 10 km/h permit o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. În plus, volumul de apă care este pulverizat este optimizat automat atunci când conduceți în curbe.
Caracteristici si beneficii
Noul cap de perie cu roleRezultatele de măturare mult îmbunătățite și previne blocajele racletei. Rolele pot fi schimbate în câteva secunde și fără unelte. Rezultate excelente de curățare.
Viteza de conducere 10 km/hPermite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe.
Dotarea standard include două turbineRezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă.
Ștergător industrial sudat
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole.
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare „DOSE”.
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (cm)
|100
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1220
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1220
|Lățime de lucru, aspirare (cm)
|114
|Rezervor apă curată / reciclată ( )
|260 / 260
|Recipient murdărie (l)
|26
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 10000
|Randament practic pe suprafață (m²)
|7000
|Tipul bateriei
|Cu întreținere redusă
|Baterie (V/Ah)
|36 / 630
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 12
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 10
|Capacitate de urcare (%)
|max. 15
|Viteza periilor (rpm)
|1250
|Presiunea de contact a periilor (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
|212
|Consumul de apă (l/min)
|max. 9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Greutate totală admisă (kg)
|1840
|Greutate fără accesorii (kg)
|1430
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Pachet de livrare
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Mături laterale
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Unitate de măturare integrată
- Volan reglabil
- Funcție de măturare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.