Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp SB
Concepută pentru cele mai dificile aplicații industriale, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp SB are performanțe impresionante și oferă opțiuni flexibile pentru capul de periere, rezervoare de 260 l și o viteză de deplasare de 10 km/h.
Echipată generos, remarcabil de robustă și proiectată pentru cele mai dificile aplicații industriale, mașina de spălat pardoseli alimentată cu baterie B 260 RI Bp SB permite, de asemenea, o alegere flexibilă între trei capete de periere și o perie laterală care poate fi integrată ca opțiune pentru a se potrivi cerințelor individuale. Acestea fac ca pre-măturarea manuală să fie redundantă, reducând în același timp riscul de blocare a racletei. De asemenea, racleta a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine Ec pentru a oferi o aspirare remarcabilă. Funcția de umplere automată pentru umplerea eficientă a rezervorului de apă proaspătă de 260 de litri, un sistem manual de clătire a rezervorului și lumini de lucru sunt, de asemenea, incluse ca standard. Viteza de conducere de până la 10 km/h permite o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Distribuția apei este optimizată automat atunci când conduceți în curbe și un senzor de unghi de virare va interveni pentru a asigura o viteză sigură dacă este necesar.
Caracteristici si beneficii
Noul cap de perie cu roleRezultatele de măturare mult îmbunătățite și previne blocajele racletei. Rolele pot fi schimbate în câteva secunde și fără unelte. Rezultate excelente de curățare.
Viteza de conducere 10 km/hPermite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe.
Dotarea standard include două turbineRezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă.
Ștergător industrial sudat
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (cm)
|100 - 120
|Lățime de lucru, aspirare (cm)
|114 - 134
|Rezervor apă curată / reciclată ( )
|260 / 260
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 12000
|Randament practic pe suprafață (m²)
|8400
|Baterie (V)
|36
|Viteza de conducere (km/h)
|max. 10
|Capacitate de urcare (%)
|max. 15
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|150
|Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
|212
|Consumul de apă (l/min)
|max. 9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Greutate totală admisă (kg)
|1840
|Greutate fără accesorii (kg)
|501
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
Pachet de livrare
- Bară de aspirație, curbată
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Frână de parcare
- Volan reglabil
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.