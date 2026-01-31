Echipată generos, remarcabil de robustă și proiectată pentru cele mai dificile aplicații industriale, mașina de spălat pardoseli alimentată cu baterie B 260 RI Bp SB permite, de asemenea, o alegere flexibilă între trei capete de periere și o perie laterală care poate fi integrată ca opțiune pentru a se potrivi cerințelor individuale. Acestea fac ca pre-măturarea manuală să fie redundantă, reducând în același timp riscul de blocare a racletei. De asemenea, racleta a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine Ec pentru a oferi o aspirare remarcabilă. Funcția de umplere automată pentru umplerea eficientă a rezervorului de apă proaspătă de 260 de litri, un sistem manual de clătire a rezervorului și lumini de lucru sunt, de asemenea, incluse ca standard. Viteza de conducere de până la 10 km/h permite o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Distribuția apei este optimizată automat atunci când conduceți în curbe și un senzor de unghi de virare va interveni pentru a asigura o viteză sigură dacă este necesar.