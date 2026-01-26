Masina de spalat pardoseli B 70 R Bp Pack Classic
BD 50/70 R Bp Pack Classic - mașina de spălat pardoseli cu post de conducere cu perie disc - Usor de utilizat, manevrabil, pe acumulator. Acumulatorul si incarcatorul sunt inclusi.
Datorita formei sale inguste si designului compact mașina de spălat pardoseli cu post de conducere functionand pe acumulatori BD 50/70 R Bp Pack cu perie disc este foarte usor de manevrat si transportat, de exemplu in lifturi. Aceasta face ca modelul de baza, dotat cu puternicul acumulator 105Ah, ca o alternativa serioasa la modelele tip walk-behind ( acumulator si incarcator incluse). Utilizarea usoara folosind codul de culori pentru elementele de control este impresionanta. La fel este si numarul mare de dotari inteligente. Ca atare, Home Base pentru transportul ustensilelor manuale de curatare poate fi echipata cu carlige. Alte optiuni disponibile includ un suport al cosului de gunoi si un mop de prematurare.
Caracteristici si beneficii
Operare simplă
Tehnologie cu perie disc
Design compact, alungit
Accesorii optionale: mop pre-stergere
Acumulatori litiu-ion disponibili opţional
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|900
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|70 / 75
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|2805
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2000
|Baterie (V/Ah)
|24 / 105
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1650
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Puterea motorului (W)
|1400
|Greutate totală admisă (kg)
|345
|Greutate fără accesorii (kg)
|100
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Baterie și încărcător inclus
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor