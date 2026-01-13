Folosirea extrem de usoara datorita codarii speciale pe culori pentru elementele de control este o caracteristica remarcabila a masinii noastre de spălat pardoseli pe acumulatori BD 50/70 R Classic cu post de conducere. Designul constructiv, compact faciliteaza manevrarea si transportul, facand-o totodata foarte rapida. Aceasta face ca mașina din clasa de 70 litri sa fie o foarte buna alternativa la masinile tip walk-behind. Detalii practice precum Home Base, ce usureaza transportul echipamentelor manuale de curatare, folosind carlige sau, asemanator, sac de deseuri si un mop de pre-stergere. Bateriile si incarcatorul trebuie comandate separat.