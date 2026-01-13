Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic
Pentru un randament de pana la 2000 m²/h: mașina de spălat pardoseli cu post de conducere BD 50/70 R Classic pe acumulatori cu perie disc. Acumulatorii si încarcătorul trebuie comandate separat.
Folosirea extrem de usoara datorita codarii speciale pe culori pentru elementele de control este o caracteristica remarcabila a masinii noastre de spălat pardoseli pe acumulatori BD 50/70 R Classic cu post de conducere. Designul constructiv, compact faciliteaza manevrarea si transportul, facand-o totodata foarte rapida. Aceasta face ca mașina din clasa de 70 litri sa fie o foarte buna alternativa la masinile tip walk-behind. Detalii practice precum Home Base, ce usureaza transportul echipamentelor manuale de curatare, folosind carlige sau, asemanator, sac de deseuri si un mop de pre-stergere. Bateriile si incarcatorul trebuie comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Operare simplăSimboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Tehnologie cu perie discModel robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare
Design compact, alungitAparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat.
Accesorii optionale: mop pre-stergere
- Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare
- Ajuta la prevenirea blocarii canalului de aspirare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|70 / 75
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|2805
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2000
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1650
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Puterea motorului (W)
|1400
|Greutate totală admisă (kg)
|345
|Greutate fără accesorii (kg)
|112
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
Video