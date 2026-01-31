Robotul Kärcher KIRA B 50 este un plus pentru orice echipă de curățenie. În mod inteligent, autonom și cu funcționalitatea unei mașini de frecat-aspirat, se ocupă de curățarea podelei pentru suprafețe medii până la mari în mod eficient și cu rezultate de curățare foarte bune, scăzând astfel presiunea asupra echipei de curățenie, care se poate concentra în schimb pe sarcini mai dificile. Ghidarea intuitivă a utilizatorului cu un afișaj tactil mare permite setarea rapidă a robotului, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate. Stația de andocare opțională facilitează lucrul complet autonom, inclusiv umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului și încărcarea bateriei. Un cap de perie cu role freacă într-un singur pas de lucru, în timp ce peria laterală integrată elimină necesitatea curățării manuale a marginilor. Senzorii și software-ul de înaltă performanță asigură că navigarea este fiabilă, coliziunile sunt prevenite în siguranță și obstacolele evitate. În scopul documentării și monitorizării, KIRA B 50 trimite mesaje de stare către dispozitivele mobile și creează rapoarte detaliate de curățare în portalul web corespunzător.