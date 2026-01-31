Masina de spalat pardoseli KIRA B 50
Eficient, ușor, sigur, flexibil – și complet automatizat după dorință: robotul de frecat-aspirat KIRA B 50 asigură o curățarea economică a podelei pe suprafețe medii până la mari.
Robotul Kärcher KIRA B 50 este un plus pentru orice echipă de curățenie. În mod inteligent, autonom și cu funcționalitatea unei mașini de frecat-aspirat, se ocupă de curățarea podelei pentru suprafețe medii până la mari în mod eficient și cu rezultate de curățare foarte bune, scăzând astfel presiunea asupra echipei de curățenie, care se poate concentra în schimb pe sarcini mai dificile. Ghidarea intuitivă a utilizatorului cu un afișaj tactil mare permite setarea rapidă a robotului, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate. Stația de andocare opțională facilitează lucrul complet autonom, inclusiv umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului și încărcarea bateriei. Un cap de perie cu role freacă într-un singur pas de lucru, în timp ce peria laterală integrată elimină necesitatea curățării manuale a marginilor. Senzorii și software-ul de înaltă performanță asigură că navigarea este fiabilă, coliziunile sunt prevenite în siguranță și obstacolele evitate. În scopul documentării și monitorizării, KIRA B 50 trimite mesaje de stare către dispozitivele mobile și creează rapoarte detaliate de curățare în portalul web corespunzător.
Caracteristici si beneficii
Operare simplă
- Control clar organizat și sigur al tuturor funcțiilor dispozitivului prin intermediul ecranului tactil.
- Îndrumare pas cu pas pentru utilizator pentru o operare ușoară și intuitivă.
- Simplu de configurat și ușor de utilizat robotul fără cunoștințe de specialitate.
Navigație robustă și fiabilă
- Senzori de înaltă performanță cu detectarea la 360° a mediului și monitorizare laterală.
- Evitarea în siguranță a coliziunilor și ghidarea obstacolelor.
- Manevre inteligente de deplasare liberă în caz de blocaje.
Perie laterală integrată
- Permite o curățare amănunțită până la margine.
- Transportă murdăria direct în canalul de curățare.
- Reduce munca manuală suplimentară la minimum.
Certificat de siguranță
- Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor.
- Certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327.
- Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens.
Portal web
- Acces de la distanță la informații detaliate prin portalul web KIRA
- Include rapoarte de curățare, notificări, starea dispozitivului și multe altele
- Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile
Stație de andocare (opțional)
- Permite o funcționare complet autonomă.
- Resursele pot fi completate în mod autonom (umplerea cu apă, scurgerea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei) de către un robot.
- Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|puterea nominală de intrare (W)
|1600
|Putere motor de tracțiune (W)
|560
|Putere turbina (W)
|630
|Putere motor perii (W)
|600
|Lățime de lucru perii (mm)
|550
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|80
|Viteza periilor (rpm)
|1350
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|750
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|55 / 55
|Rezervor pentru detergent (l)
|5
|Buncăr pentru gunoi (l)
|2
|Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
|max. 2365
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 1830
|Tensiune (V)
|24
|Numărul de baterii
|2
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Tensiunea/capacitatea bateriei (V/Ah)
|24 / 160
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|approx. 3,5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|max. 8
|Viteză, autonomă (km/h)
|max. 4,3
|Capacitate de urcare (%)
|max. 6
|Lățimea culoarului, autonomă (m)
|min. 1
|Greutate proprie (kg)
|228
|Greutate fără accesorii (kg)
|225
|Greutatea cu accesorii (kg)
|235,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|247
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Pachet de livrare
- Baterie și încărcător
- Include racletă
- Perie rolă: 2 Bucată
- Mături laterale
- Girofar
Echipament
- Tipul duzelor de aspirare: rezistent la ulei
- DOSE
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Ecran tactil mare, de înaltă definiție
- Compatibil cu andocare
- Curățare autonomă
- Cu mod de acționare manuală
- Configurare ușoară și intuitivă, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate
- Senzori de înaltă performanță
- Detectarea obstacolelor și a coliziunilor
- Virare autonomă la întâmpinarea obstacolelor
- Certificat de siguranță pentru zonele publice
- Crearea rapoartelor de curățare
- Notificări pe dispozitive mobile
- Auto-Fill
- Lumini colorate pentru a afișa comportamentul și starea de funcționare a robotului
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Interfață de comunicare: VDA 5050
- Dozarea detergentului
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe medii până la mari cu pardoseli dure sau rezistente
- Poate fi folosit acolo unde spațiul este limitat, precum și în spații deschise
- Potrivit pentru utilizare în spații publice
- Ideal în comerțul cu amănuntul, în mediul medical și în unități publice
- Poate fi folosit în transport, industrie și curățarea clădirilor