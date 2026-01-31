Aspirator robot profesional KIRA CV 50
Aspiratorul robot KIRA CV 50 reduce efortul echipelor de curățenie, preluând sarcinile de aspirare care necesită mult timp, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe de sarcini mai complexe.
Căutați o modalitate economică de a crește productivitatea și de a reduce volumul de muncă al echipelor de curățenie? KIRA CV 50 este soluția perfectă. Acesta preia sarcina monotonă și consumatoare de timp de aspirare, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe în același timp de sarcini de curățenie mai complexe. Pentru a face acest lucru, aparatul cartografiază în mod complet autonom zona care trebuie curățată și calculează un traseu de curățare optim și eficient. Datorită designului său compact, al acumulatorilor de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power+ 36 V (care trebuie comandați separat!) și a manevrabilității sale ergonomice, aspiratorul robot este un asistent ideal pentru aspirarea covoarelor și a pardoselilor dure. Cu o lățime de lucru de 350 mm, aspiră cu ușurință sub mese, în colțuri și până la margini. Datorită unui concept sofisticat de senzori și a detectării precise LiDAR, navigația și funcționarea sa sunt atât de fiabile încât este certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327 și aprobat pentru utilizarea în zone publice. Aplicația KIRA Robots și un afișaj integrat fac ca operarea să fie extrem de simplă, fără a fi necesare cunoștințe de specialitate.
Caracteristici si beneficii
Design compact cu gardă la sol foarte micăÎnălțimea redusă (32 cm) permite curățarea cu aspiratorul sub mobilier și mese. De asemenea, este potrivit pentru utilizarea în spații restrânse datorită designului său compact. De asemenea, robotul depășește cu ușurință spațiile înguste, permițându-i să se întoarcă pe loc.
Aplicația KIRA RobotsTransparență totală cu aplicația KIRA Robots, cu gestionarea flotei, stare live, rapoarte detaliate de curățare și multe altele. Hărțile și programele de curățenie sunt ușor de creat și de editat. Perfect conectat la rețea datorită conexiunii integrate la rețeaua mobilă sau wireless 4G/LTE.
Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 VAcumulatorii interschimbabili permit o curățare neîntreruptă, fără a fi nevoie să așteptați în timpul încărcării. Utilizarea nu este limitată de locație, de exemplu, poate fi utilizată la mai multe etaje. Kärcher recomandă utilizarea a doi acumulatori interschimbabili pentru o durată de funcționare mai lungă. Funcționarea este posibilă și cu un singur acumulator.
Operare ușoară și intuitivă
- Toate funcțiile sunt ușor de controlat prin intermediul unui afișaj interactiv cu panou de control.
- Gata de utilizare imediat ce este scos din cutie - chiar și fără configurare inițială.
Eficiență autonomă maximă
- Lățime mare de lucru (350 mm) pentru o eficiență ridicată și o performanță teoretică a suprafeței de 525 m²/h.
- Două perii laterale pentru curățarea până la margine - nu mai trebuie să curățați manual.
- Planificarea autonomă și sistematică a traseului de curățare pentru o eficiență maximă a curățării.
Ergonomic și ușor de transportat
- Mâner de transport extensibil pentru portabilitate ridicată și ergonomie optimă.
- Transport ușor până la următorul loc de utilizare sau depozitare.
- Pentru un plus de confort, roțile pot fi decuplate în timpul transportului.
Navigație robustă și fiabilă
- Detecție LiDAR cu rază lungă de acțiune - ideală pentru operarea în zone mari și pe întuneric.
- Detectare fiabilă a treptelor și a obstacolelor.
- Echipat cu senzori cu ultrasunete, de urmărire a pereților și de coliziune.
Certificat de siguranță
- Dezvoltat pentru operațiuni comerciale, îndeplinește toate standardele internaționale.
- Certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Tensiune (V)
|36
|Vacuum (kPa)
|19,3
|Debit aer (l/s)
|16
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|57
|Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
|525
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|525
|Durata de funcționare în regim normal (doi acumulatori) (min)
|140
|Durata de funcționare în modul ECO! (doi acumulatori) (min)
|210
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|350
|puterea nominală de intrare (W)
|230
|Capacitate de urcare (%)
|6
|Capacitate container (l)
|4,5
|Viteză, autonomă (km/h)
|1,5
|Lățimea de trecere (mm)
|650
|Înălțimea (mm)
|320
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min/h)
|58 / 81
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|15,4
|Greutatea cu accesorii (kg)
|15,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|578 x 578 x 300
Pachet de livrare
- Variantă: Bateriile și încărcătorul nu sunt incluse
- Mături laterale: 4 Bucată
- Cantitate perii rolă: 1 Bucată
- Marcaje de start
- Filtru EPA.
Echipament
- Curățare autonomă
- Configurare ușoară și intuitivă, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate
- Detectarea obstacolelor și a coliziunilor
- Senzori de înaltă performanță
- Virare autonomă la întâmpinarea obstacolelor
- Certificat de siguranță pentru zonele publice
- Crearea rapoartelor de curățare
- Notificări pe dispozitive mobile
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Funcționare prin intermediul aplicației
Video
Domenii de intrebuintare
- Foarte recomandat pentru aplicații de curățare a clădirilor și a sectorului hotelier
- Ideal pentru spații deschise mari, cum ar fi coridoare, holuri de intrare sau săli de conferințe
- Potrivit pentru utilizare în spații publice
- Poate fi folosit acolo unde spațiul este limitat, precum și în spații deschise
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.