Căutați o modalitate economică de a crește productivitatea și de a reduce volumul de muncă al echipelor de curățenie? KIRA CV 50 este soluția perfectă. Acesta preia sarcina monotonă și consumatoare de timp de aspirare, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe în același timp de sarcini de curățenie mai complexe. Pentru a face acest lucru, aparatul cartografiază în mod complet autonom zona care trebuie curățată și calculează un traseu de curățare optim și eficient. Datorită designului său compact, al acumulatorilor de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power+ 36 V (care trebuie comandați separat!) și a manevrabilității sale ergonomice, aspiratorul robot este un asistent ideal pentru aspirarea covoarelor și a pardoselilor dure. Cu o lățime de lucru de 350 mm, aspiră cu ușurință sub mese, în colțuri și până la margini. Datorită unui concept sofisticat de senzori și a detectării precise LiDAR, navigația și funcționarea sa sunt atât de fiabile încât este certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327 și aprobat pentru utilizarea în zone publice. Aplicația KIRA Robots și un afișaj integrat fac ca operarea să fie extrem de simplă, fără a fi necesare cunoștințe de specialitate.