Izuzetno laka, upravljiva i udobna: Baterijska kosilica LMO 18-33 Battery kao nikada do sada olakšava košenje – čak i složenijih travnjaka. Njen 2 u 1 sistem košenja daje korisniku mogućnost izbora: Da pokošena trava bude sakupljena u prihvatnoj posudi ili da se razbaca po travnjaku kao prirodno đubrivo pomoću nastavaka za usitnjavanje. Uz ovu baterijsku kosilicu iskrzane vlati trave su stvar prošlosti, jer njen naoštreni čelični nož svaki put za sobom ostavlja uredan rez. Drška od penastog materijala i prekidači na obe strane čine je zgodnom za rad. Kada se prihvatna posuda napuni, praktičan indikator nivoa napunjenosti će vam signalizirati da je potrebno isprazniti posudu. Dodatne prednosti: Bezbednosni ključ za zaštitu dece zaključavanjem koji sprečava slučajno pokretanje uređaja, po visini podesiva ručka za udoban radni položaj, preklopni dizajn za prostorno štedljivo odlaganje, kao i češljevi za travu koji zahvataju čak i travu duž ivica za precizno sečenje.