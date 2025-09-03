LMO 18-33 Battery
Njena mala težina i neverovatna upravljivost čine LMO 18-33 Battery kosilicu lakom za rukovanje. Udoban način da pokosite travnjak.
Izuzetno laka, upravljiva i udobna: Baterijska kosilica LMO 18-33 Battery kao nikada do sada olakšava košenje – čak i složenijih travnjaka. Njen 2 u 1 sistem košenja daje korisniku mogućnost izbora: Da pokošena trava bude sakupljena u prihvatnoj posudi ili da se razbaca po travnjaku kao prirodno đubrivo pomoću nastavaka za usitnjavanje. Uz ovu baterijsku kosilicu iskrzane vlati trave su stvar prošlosti, jer njen naoštreni čelični nož svaki put za sobom ostavlja uredan rez. Drška od penastog materijala i prekidači na obe strane čine je zgodnom za rad. Kada se prihvatna posuda napuni, praktičan indikator nivoa napunjenosti će vam signalizirati da je potrebno isprazniti posudu. Dodatne prednosti: Bezbednosni ključ za zaštitu dece zaključavanjem koji sprečava slučajno pokretanje uređaja, po visini podesiva ručka za udoban radni položaj, preklopni dizajn za prostorno štedljivo odlaganje, kao i češljevi za travu koji zahvataju čak i travu duž ivica za precizno sečenje.
Obeležja i prednosti
Pregledna i okretnaZbog male težine se može voditi i preko neravnog terena. Okretnost: veoma lako manevrisanje čak i oko prepreka u bašti.
Košenje do ivice travnjakaČešljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka.
Sistem košenja 2 u 1Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi. Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.
Dizajn koji štedi prostor
- Sklopiva vodeća ručka omogućava uštedu prostora pri odlaganju.
- Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.
Jednostavno podešavanje visine košenja
- Visina košenja se može podesiti u 4 različita položaja.
Indikator nivoa
- Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu.
integrisana ručka za nošenje
- Integrisana ručka za nošenje za transport bez napora.
Ergonomski koncept rukovanja
- Vodeća ručka se može individualno prilagoditi telesnom rastu – za pravilno držanje u svakom trenutku rada.
- drška od penaste gume za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Prekidač sa obe strane omogućava komforno rukovanje.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za decu: sprečeno je nekontrolisano pokretanje kosilice.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Širina otkosa (cm)
|33
|Visina košenja (mm)
|35 - 65
|Podešavanje visine košenja
|4-struki
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|35
|Broj obrtaja (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Visina košenja: Stepen 4
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
Oprema
- Nož
- integrisana ručka za nošenje
- Indikator nivoa
