Baterijska kosilica LMO 18-36 Battery oduševljava svojom neverovatnom upravljivošću i malom težinom. Visina otkosa se lako može podešavati centralno na poklopcu noža.
Prilagodljiva i laka kosilica s lakoćom i čisto sređuje složene travnjake. Sistem za košenje 2 u 1, baterijska kosilica LMO 18-36 Battery može ili da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi, ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični nož znači da baterijska kosilica iza sebe uvek ostavlja uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Kosilica takođe oduševljava sledećim karakteristikama: Visina otkosa se lako može podesiti na neki od četiri nivoa, drška od penastog materijala i prekidači na obe strane nude dodatnu udobnost. Ostale praktične karakteristike: Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje kosilice za travu. Dodatne prednosti: Po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja, a češljevi za travu olakšavaju košenje duž samih ivica.
Obeležja i prednosti
Pregledna i okretnaZbog male težine se može voditi i preko neravnog terena. Okretnost: veoma lako manevrisanje čak i oko prepreka u bašti.
Košenje do ivice travnjakaČešljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka.
Sistem košenja 2 u 1Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi. Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.
Centralno podešavanje visine košenja
- Visina košenja se može podesiti u 4 različita položaja.
Indikator nivoa
- Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu.
Ergonomski koncept rukovanja
- Vodeća ručka se može individualno prilagoditi telesnom rastu – za pravilno držanje u svakom trenutku rada.
- drška od penaste gume za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Prekidač sa obe strane omogućava komforno rukovanje.
integrisana ručka za nošenje
- Integrisana ručka za nošenje za transport bez napora.
Dizajn koji štedi prostor
- Sklopiva vodeća ručka omogućava uštedu prostora pri odlaganju.
- Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za decu: sprečeno je nekontrolisano pokretanje kosilice.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Širina otkosa (cm)
|36
|Visina košenja (mm)
|30 - 70
|Podešavanje visine košenja
|4-struki
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|45
|Broj obrtaja (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|13,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Visina košenja: Stepen 4
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
Oprema
- Nož
- integrisana ručka za nošenje
- Indikator nivoa
