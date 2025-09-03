Prilagodljiva i laka kosilica s lakoćom i čisto sređuje složene travnjake. Sistem za košenje 2 u 1, baterijska kosilica LMO 18-36 Battery može ili da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi, ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični nož znači da baterijska kosilica iza sebe uvek ostavlja uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Kosilica takođe oduševljava sledećim karakteristikama: Visina otkosa se lako može podesiti na neki od četiri nivoa, drška od penastog materijala i prekidači na obe strane nude dodatnu udobnost. Ostale praktične karakteristike: Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje kosilice za travu. Dodatne prednosti: Po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja, a češljevi za travu olakšavaju košenje duž samih ivica.