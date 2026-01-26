LMO 18-36 Battery Set
Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni: izuzetno upravljiva i laka baterijska kosilica LMO 18-36 Battery Set sa jednostavno i centralno podesivom visinom otkosa na neki od četiri nivoa.
Malom težinom i neverovatnom upravljivošću, baterijska kosilica LMO 18-36 Battery Set kosi s lakoćom – čak i složenije travnjake. Njen naoštreni čelični nož iza sebe ostavlja uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Za još veću fleksibilnost, visina otkosa može se podesiti na neki od pet različitih nivoa na poklopcu noža. A za udobnost pri radu, baterijska kosilica ima dršku od penastog materijala, kao i prekidače na obe strane. Indikator nivoa napunjenosti, koji vas obaveštava kada je potrebno isprazniti posudu, takođe je izuzetno praktičan. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje kosilice za travu. Osim toga, po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, a preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja. Češljevi za travu olakšavaju košenje trave duž ivica, ne preskačući nijednu vlat. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni obimom isporuke.
Obeležja i prednosti
Pregledna i okretnaZbog male težine se može voditi i preko neravnog terena. Okretnost: veoma lako manevrisanje čak i oko prepreka u bašti.
Košenje do ivice travnjakaČešljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka.
Sistem košenja 2 u 1Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi. Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.
Centralno podešavanje visine košenja
- Visina košenja se može podesiti u 4 različita položaja.
Indikator nivoa
- Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu.
Ergonomski koncept rukovanja
- Vodeća ručka se može individualno prilagoditi telesnom rastu – za pravilno držanje u svakom trenutku rada.
- drška od penaste gume za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Prekidač sa obe strane omogućava komforno rukovanje.
integrisana ručka za nošenje
- Integrisana ručka za nošenje za transport bez napora.
Dizajn koji štedi prostor
- Sklopiva vodeća ručka omogućava uštedu prostora pri odlaganju.
- Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za decu: sprečeno je nekontrolisano pokretanje kosilice.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Širina otkosa (cm)
|36
|Visina košenja (mm)
|30 - 70
|Podešavanje visine košenja
|4-struki
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|45
|Broj obrtaja (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|13,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Visina košenja: Stepen 4
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
Oprema
- Nož
- integrisana ručka za nošenje
- Indikator nivoa
Područja primene
- Travnjak
Pribor
