Malom težinom i neverovatnom upravljivošću, baterijska kosilica LMO 18-36 Battery Set kosi s lakoćom – čak i složenije travnjake. Njen naoštreni čelični nož iza sebe ostavlja uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Za još veću fleksibilnost, visina otkosa može se podesiti na neki od pet različitih nivoa na poklopcu noža. A za udobnost pri radu, baterijska kosilica ima dršku od penastog materijala, kao i prekidače na obe strane. Indikator nivoa napunjenosti, koji vas obaveštava kada je potrebno isprazniti posudu, takođe je izuzetno praktičan. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje kosilice za travu. Osim toga, po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, a preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja. Češljevi za travu olakšavaju košenje trave duž ivica, ne preskačući nijednu vlat. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni obimom isporuke.