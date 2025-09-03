CNS 18-30 Battery

Jednostavna za rukovanje, višenamenska za upotrebu i savršena za negu drveća: laka akumulatorska motorna testera CNS 18-30 Battery sa sistemom za zatezanje lanca bez alata.

Akumulatorska motorna testera CNS 18-30 Battery kompanije Kärcher je zahvaljujući svojom maloj težini i idealnoj dužini mača savršeno pogodna za udobnu i višenamensku upotrebu u nezi drveća. Zahvaljujući izuzetnoj brzini lanca, radovi idu brzo od ruke i bez napora. Uz sistem za zatezanje lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca akumulatorska motorna testera je veoma jednostavna za rukovanje. Kombinacija kočnice lanca testere i 2-struke deblokade čini je posebno bezbednom. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, lanac, zaštitu mača i flašicu sa uljem.

Obeležja i prednosti
CNS 18-30 Battery: Zatezanje lanca bez alata
Zatezanje lanca bez alata
Lako zatezanje lanca pritiskom na dugme.
CNS 18-30 Battery: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Za korišćenje akumulatorske motorne testere bez potrebe za održavanje.
CNS 18-30 Battery: Zaštita od povratnog udara
Zaštita od povratnog udara
Lanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.
Graničnik kandži
  • Bezbedno vođenje i precizno sečenje fiksiranjem motorne testere na materijalu koji se seče.
Prvoklasna brzina
  • Brzina lanca od 10 m/s – za brzo sečenje.
Višestruka primena
  • Mač dužine 30 centimetara je univerzalno primenljiv.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava nenamerno pokretanje motorne testere.
Providni rezervoar za ulje
  • Nivo ulja može da se prekontroliše u svako doba kroz providan kontrolni prozorčić.
Motor bez četkica
  • Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Vođica (cm) 30
Brzina lanca (m/s) 10
Podela lanca 3/8" LP
Debljina članka 0,043"
Broj članaka lanca 45
Kapacitet rezervoara za ulje (ml) 200
Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A)) 101
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,5
Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²) 5,2
Pogon Motor bez četkica
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,4
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø grane: 10 cm

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Vođica
  • Lanac testere
  • Flašica za ulje

Oprema

  • Štitnik lanca
  • Zatezanje lanca bez alata
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Kočnica lanca
  • Pokazivač nivoa ulja
Područja primene
  • Grane
  • Ogrevno drvo
  • Obaranje manjih stabala
