Akumulatorska motorna testera CNS 18-30 Battery kompanije Kärcher je zahvaljujući svojom maloj težini i idealnoj dužini mača savršeno pogodna za udobnu i višenamensku upotrebu u nezi drveća. Zahvaljujući izuzetnoj brzini lanca, radovi idu brzo od ruke i bez napora. Uz sistem za zatezanje lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca akumulatorska motorna testera je veoma jednostavna za rukovanje. Kombinacija kočnice lanca testere i 2-struke deblokade čini je posebno bezbednom. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, lanac, zaštitu mača i flašicu sa uljem.