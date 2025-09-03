CNS 18-30 Battery
Jednostavna za rukovanje, višenamenska za upotrebu i savršena za negu drveća: laka akumulatorska motorna testera CNS 18-30 Battery sa sistemom za zatezanje lanca bez alata.
Akumulatorska motorna testera CNS 18-30 Battery kompanije Kärcher je zahvaljujući svojom maloj težini i idealnoj dužini mača savršeno pogodna za udobnu i višenamensku upotrebu u nezi drveća. Zahvaljujući izuzetnoj brzini lanca, radovi idu brzo od ruke i bez napora. Uz sistem za zatezanje lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca akumulatorska motorna testera je veoma jednostavna za rukovanje. Kombinacija kočnice lanca testere i 2-struke deblokade čini je posebno bezbednom. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, lanac, zaštitu mača i flašicu sa uljem.
Obeležja i prednosti
Zatezanje lanca bez alataLako zatezanje lanca pritiskom na dugme.
Automatsko podmazivanje lancaZa korišćenje akumulatorske motorne testere bez potrebe za održavanje.
Zaštita od povratnog udaraLanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.
Graničnik kandži
- Bezbedno vođenje i precizno sečenje fiksiranjem motorne testere na materijalu koji se seče.
Prvoklasna brzina
- Brzina lanca od 10 m/s – za brzo sečenje.
Višestruka primena
- Mač dužine 30 centimetara je univerzalno primenljiv.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava nenamerno pokretanje motorne testere.
Providni rezervoar za ulje
- Nivo ulja može da se prekontroliše u svako doba kroz providan kontrolni prozorčić.
Motor bez četkica
- Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Vođica (cm)
|30
|Brzina lanca (m/s)
|10
|Podela lanca
|3/8" LP
|Debljina članka
|0,043"
|Broj članaka lanca
|45
|Kapacitet rezervoara za ulje (ml)
|200
|Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A))
|101
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|5,2
|Pogon
|Motor bez četkica
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø grane: 10 cm
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Vođica
- Lanac testere
- Flašica za ulje
Oprema
- Štitnik lanca
- Zatezanje lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Pokazivač nivoa ulja
Videos
Područja primene
- Grane
- Ogrevno drvo
- Obaranje manjih stabala
Pribor
