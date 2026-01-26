CNS 36-35 Battery
Sa većom brzinom lanca i većom dužinom mača: akumulatorska motorna testera CNS 36-35 Battery pogodna je za zahtevnu negu drveća.
Za akumulatorsku motornu testeru CNS 36-35 Battery ni deblje grane nisu nikakav problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sistem za zatezanje lanca bez alata, kao i automatsko podmazivanje lanca, čine rukovanje izuzetno jednostavnim – bilo za profesionalce ili početnike. Zahvaljujući kočnici motorne testere i sistemu sa 2 prekidača, bezbednost tokom upotrebe uvek je zagarantovana. U obimu isporuke se nalaze: akumulatorska motorna testera, mač, lanac, zaštita mača i flašica za ulje.
Obeležja i prednosti
Zatezanje lanca bez alataLako zatezanje lanca pritiskom na dugme.
Automatsko podmazivanje lancaZa korišćenje akumulatorske motorne testere bez potrebe za održavanje.
Zaštita od povratnog udaraLanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.
Graničnik kandži
- Bezbedno vođenje i precizno sečenje fiksiranjem motorne testere na materijalu koji se seče.
Prvoklasna brzina
- Velika brzina lanca od 21 m/s – za brzo sečenje.
Višestruka primena
- List testere dužine 35 centimetara – idealan za sva klasična područja primene.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava nenamerno pokretanje motorne testere.
Providni rezervoar za ulje
- Nivo ulja može da se prekontroliše u svako doba kroz providan kontrolni prozorčić.
Motor bez četkica
- Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Vođica (cm)
|35
|Brzina lanca (m/s)
|21
|Podela lanca
|3/8" LP
|Debljina članka
|0,043"
|Broj članaka lanca
|52
|Kapacitet rezervoara za ulje (ml)
|190
|Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A))
|104
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|4,9
|Pogon
|Motor bez četkica
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø grane: 10 cm
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Vođica
- Lanac testere
- Flašica za ulje
Oprema
- Štitnik lanca
- Zatezanje lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Kočnica lanca
- Pokazivač nivoa ulja
Videos
Područja primene
- Grane
- Ogrevno drvo
- Obaranje manjih stabala
Pribor
