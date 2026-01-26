CNS 36-35 Battery

Sa većom brzinom lanca i većom dužinom mača: akumulatorska motorna testera CNS 36-35 Battery pogodna je za zahtevnu negu drveća.

Za akumulatorsku motornu testeru CNS 36-35 Battery ni deblje grane nisu nikakav problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sistem za zatezanje lanca bez alata, kao i automatsko podmazivanje lanca, čine rukovanje izuzetno jednostavnim – bilo za profesionalce ili početnike. Zahvaljujući kočnici motorne testere i sistemu sa 2 prekidača, bezbednost tokom upotrebe uvek je zagarantovana. U obimu isporuke se nalaze: akumulatorska motorna testera, mač, lanac, zaštita mača i flašica za ulje.

Obeležja i prednosti
CNS 36-35 Battery: Zatezanje lanca bez alata
Zatezanje lanca bez alata
Lako zatezanje lanca pritiskom na dugme.
CNS 36-35 Battery: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Za korišćenje akumulatorske motorne testere bez potrebe za održavanje.
CNS 36-35 Battery: Zaštita od povratnog udara
Zaštita od povratnog udara
Lanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.
Graničnik kandži
  • Bezbedno vođenje i precizno sečenje fiksiranjem motorne testere na materijalu koji se seče.
Prvoklasna brzina
  • Velika brzina lanca od 21 m/s – za brzo sečenje.
Višestruka primena
  • List testere dužine 35 centimetara – idealan za sva klasična područja primene.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava nenamerno pokretanje motorne testere.
Providni rezervoar za ulje
  • Nivo ulja može da se prekontroliše u svako doba kroz providan kontrolni prozorčić.
Motor bez četkica
  • Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Vođica (cm) 35
Brzina lanca (m/s) 21
Podela lanca 3/8" LP
Debljina članka 0,043"
Broj članaka lanca 52
Kapacitet rezervoara za ulje (ml) 190
Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A)) 104
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²) 4,9
Pogon Motor bez četkica
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi) max. 200 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 50 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø grane: 10 cm

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Vođica
  • Lanac testere
  • Flašica za ulje

Oprema

  • Štitnik lanca
  • Zatezanje lanca bez alata
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Kočnica lanca
  • Pokazivač nivoa ulja
CNS 36-35 Battery
Videos
Područja primene
  • Grane
  • Ogrevno drvo
  • Obaranje manjih stabala
Pribor
