Za akumulatorsku motornu testeru CNS 36-35 Battery ni deblje grane nisu nikakav problem zahvaljujući izuzetnoj brzini i optimalnoj širini rezanja. Sistem za zatezanje lanca bez alata, kao i automatsko podmazivanje lanca, čine rukovanje izuzetno jednostavnim – bilo za profesionalce ili početnike. Zahvaljujući kočnici motorne testere i sistemu sa 2 prekidača, bezbednost tokom upotrebe uvek je zagarantovana. U obimu isporuke se nalaze: akumulatorska motorna testera, mač, lanac, zaštita mača i flašica za ulje.