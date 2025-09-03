Zahvaljujući svom praktičnom nastavku za produžavanje, akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery savršena je za negu drveća na visini. Optimizovani ugao mača od 30° omogućava udobno sečenje grana na visini do 4 metra, dok vi sami stojite bezbedno na zemlji. Jednostavno zatezanje i automatsko podmazivanje lanca čine uređaj jednostavnim za rukovanje. Uključen rameni pojas olakšava rukovanje, čak i kada se radi duže vreme. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, zaštitu mača, rameni pojas, imbus ključ za zatezanje lanca i flašicu sa uljem.