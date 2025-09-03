Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery

Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery lako dostiže grane na visini do 4 metra. Za bezbednu i udobnu negu drveća.

Zahvaljujući svom praktičnom nastavku za produžavanje, akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery savršena je za negu drveća na visini. Optimizovani ugao mača od 30° omogućava udobno sečenje grana na visini do 4 metra, dok vi sami stojite bezbedno na zemlji. Jednostavno zatezanje i automatsko podmazivanje lanca čine uređaj jednostavnim za rukovanje. Uključen rameni pojas olakšava rukovanje, čak i kada se radi duže vreme. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, zaštitu mača, rameni pojas, imbus ključ za zatezanje lanca i flašicu sa uljem.

Obeležja i prednosti
Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery: Jednostavno zatezanje lanca
Jednostavno zatezanje lanca
Lako pristupačan zavrtanj za zatezanje lanaca.
Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery: Automatsko podmazivanje lanca
Automatsko podmazivanje lanca
Za korišćenje teleskopske testere bez potrebe za održavanjem.
Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery: Brzi zatvarač na zavrtanje
Brzi zatvarač na zavrtanje
Teleskopska testera se može rastaviti na 3 dela i na taj način komforno uskladištiti.
Praktičan rameni pojas
  • Nema zamora ruku i ramena zahvaljujući optimalnoj raspodeli težine.
Nastavak za produžavanje
  • Od lakog fiberglasa – za lako testerisanje grana na visini do 4 metra.
Stabilizaciona kuka
  • Omogućava bezbedno i precizno sečenje grana.
Optimizovani ugao mača od 30°
  • Za udoban rad sa tla.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava nenamerno pokretanje teleskopske testere.
Providni rezervoar za ulje
  • Nivo ulja može da se kontroliše kroz providan kontrolni prozorčić.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Vođica (cm) 20
Ugao mača (°) 30
Brzina lanca (m/s) 5,5
Podela lanca 3/8" LP
Debljina članka 0,043"
Broj članaka lanca 33
Kapacitet rezervoara za ulje (ml) 50
Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A)) 95
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,3
Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²) 1,2
Dužina sa produžetkom (m) 2,9
Dužina bez produžetka (m) 2
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi) max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,7
Težina sa ambalažom (kg) 5,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2980 x 95 x 187

* Ø grane: 5 cm

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Vođica
  • Lanac testere
  • Flašica za ulje
  • Kaiš za preko ramena
  • Imbus ključ za zatezanje lanca

Oprema

  • Štitnik lanca
  • Automatsko podmazivanje lanca
  • Pokazivač nivoa ulja
Videos
Područja primene
  • Grane na većoj visini
  • Obaranje manjih stabala
Pribor
