Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery
Akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery lako dostiže grane na visini do 4 metra. Za bezbednu i udobnu negu drveća.
Zahvaljujući svom praktičnom nastavku za produžavanje, akumulatorska teleskopska testera PSW 18-20 Battery savršena je za negu drveća na visini. Optimizovani ugao mača od 30° omogućava udobno sečenje grana na visini do 4 metra, dok vi sami stojite bezbedno na zemlji. Jednostavno zatezanje i automatsko podmazivanje lanca čine uređaj jednostavnim za rukovanje. Uključen rameni pojas olakšava rukovanje, čak i kada se radi duže vreme. Obim isporuke uključuje uređaj, mač, lanac, zaštitu mača, rameni pojas, imbus ključ za zatezanje lanca i flašicu sa uljem.
Obeležja i prednosti
Jednostavno zatezanje lancaLako pristupačan zavrtanj za zatezanje lanaca.
Automatsko podmazivanje lancaZa korišćenje teleskopske testere bez potrebe za održavanjem.
Brzi zatvarač na zavrtanjeTeleskopska testera se može rastaviti na 3 dela i na taj način komforno uskladištiti.
Praktičan rameni pojas
- Nema zamora ruku i ramena zahvaljujući optimalnoj raspodeli težine.
Nastavak za produžavanje
- Od lakog fiberglasa – za lako testerisanje grana na visini do 4 metra.
Stabilizaciona kuka
- Omogućava bezbedno i precizno sečenje grana.
Optimizovani ugao mača od 30°
- Za udoban rad sa tla.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava nenamerno pokretanje teleskopske testere.
Providni rezervoar za ulje
- Nivo ulja može da se kontroliše kroz providan kontrolni prozorčić.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Vođica (cm)
|20
|Ugao mača (°)
|30
|Brzina lanca (m/s)
|5,5
|Podela lanca
|3/8" LP
|Debljina članka
|0,043"
|Broj članaka lanca
|33
|Kapacitet rezervoara za ulje (ml)
|50
|Zagarantovan nivo zvučne snage (dB(A))
|95
|Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,2
|Dužina sa produžetkom (m)
|2,9
|Dužina bez produžetka (m)
|2
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø grane: 5 cm
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Vođica
- Lanac testere
- Flašica za ulje
- Kaiš za preko ramena
- Imbus ključ za zatezanje lanca
Oprema
- Štitnik lanca
- Automatsko podmazivanje lanca
- Pokazivač nivoa ulja
Videos
Područja primene
- Grane na većoj visini
- Obaranje manjih stabala
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.