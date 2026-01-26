HGE 36-60 Battery
Opremljen u 180° rotirajućom drškom, čistačem odrezanih grančica i dvostepenom regulacijom brzine: moćni baterijski HGE 36-60 Battery trimer za živu ogradu.
Paket snage za savršeni rez: Kärcher baterija od 36 V trimera za živu ogradu HGE 36-60 Battery. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine, korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, zavisno od konkretne primene. Osim toga, funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Dodatna prednost je drška koja se u više stepena može zaokrenuti do ugla od 180°, omogućavajući tako rad bez zamaranja ruku i ramena. Ostale praktične karakteristike: Čistač odrezanih grančica koji ne dozvoljava da one upadnu u živu ogradu, već se njime mogu odgurnuti da padnu na zemlju. Laserski sečeno i dijamantski naoštreno sečivo trimera za živu ogradu za sobom svaki put ostavlja precizan rez. Dodatna zaštitna navlaka sprečava oštećivanje zidova ili poda, kao i same oštrice. Ušica za odlaganje integrisana u zaštitnu navlaku omogućava uštedu prostora pri odlaganju na zid.
Obeležja i prednosti
2-stepeno regulisanje brzineU zavisnosti od primene, može se birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stepen 1: velika brzina. Idealno za precizno oblikovanje. Stepen 2: velika snaga. Idealno za orezivanje debljih grana i guste žive ograde.
Obrtna ručkaDrška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.
Metla za posečeni materijalPraktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
Funkcija sečenja testerom
- Posebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Laserom obrađeni noževi izbrušeni dijamantom
- Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
- Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
- Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
- Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Dužina reza (cm)
|60
|Razmak između zuba (mm)
|26
|Regulacija brzine
|da
|Brzine
|2
|Brzina noževa (rezovi/min)
|Nivo 1: 2700 / Nivo 2: 760
|Vrsta sečiva
|laserom sečeno, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez u stepenu 1
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
Oprema
- Drška: rotirajuća
- Funkcija sečenja testerom
- Zaštita vođice
- Kuka za vešanje
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
