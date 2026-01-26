Paket snage za savršeni rez: Kärcher baterija od 36 V trimera za živu ogradu HGE 36-60 Battery. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine, korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, zavisno od konkretne primene. Osim toga, funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Dodatna prednost je drška koja se u više stepena može zaokrenuti do ugla od 180°, omogućavajući tako rad bez zamaranja ruku i ramena. Ostale praktične karakteristike: Čistač odrezanih grančica koji ne dozvoljava da one upadnu u živu ogradu, već se njime mogu odgurnuti da padnu na zemlju. Laserski sečeno i dijamantski naoštreno sečivo trimera za živu ogradu za sobom svaki put ostavlja precizan rez. Dodatna zaštitna navlaka sprečava oštećivanje zidova ili poda, kao i same oštrice. Ušica za odlaganje integrisana u zaštitnu navlaku omogućava uštedu prostora pri odlaganju na zid.