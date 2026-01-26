HGE 36-60 Battery Set

Zadovoljava sve zahteve: moćni baterijski trimer za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set sa rotirajućom drškom i dvostepenom regulacijom brzine. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni.

Kärcher 36 V baterija trimera za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set je pravi paket snage. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine, korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, zavisno od konkretne primene. Drška se u više stepena može zaokrenuti do ugla od 180° pružajući tako udobnost rada u svakom položaju – bez zamaranja ruku ili ramena dok, na primer, pravite vertikalne rezove. Čistač odrezanih grančica je izuzetno praktičan. Sa njim one ne upadaju u živu ogradu, već se mogu lako odgurnuti da padnu na zemlju. Laserski sečeno i dijamantski naoštreno sečivo za sobom ostavlja veoma precizan rez. Dodatna zaštitna navlaka sprečava oštećivanje zidova ili poda, kao i same oštrice, a integrisana ušica štedi prostor pri odlaganju na zid. Funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.

Obeležja i prednosti
HGE 36-60 Battery Set: 2-stepeno regulisanje brzine
2-stepeno regulisanje brzine
U zavisnosti od primene, može se birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stepen 1: velika brzina. Idealno za precizno oblikovanje. Stepen 2: velika snaga. Idealno za orezivanje debljih grana i guste žive ograde.
HGE 36-60 Battery Set: Obrtna ručka
Obrtna ručka
Drška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.
HGE 36-60 Battery Set: Metla za posečeni materijal
Metla za posečeni materijal
Praktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
Funkcija sečenja testerom
  • Posebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Laserom obrađeni noževi izbrušeni dijamantom
  • Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
  • Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
  • Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
  • Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
  • Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Dužina reza (cm) 60
Razmak između zuba (mm) 26
Regulacija brzine da
Brzine 2
Brzina noževa (rezovi/min) Nivo 1: 2700 / Nivo 2: 760
Vrsta sečiva laserom sečeno, dijamantom oštreno
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 2,5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 600 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 85 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 48 / 78
Struja punjenja (A) 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,3
Težina sa ambalažom (kg) 6,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1077 x 213 x 183

* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez u stepenu 1

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
  • Štitnik za nož
  • Metla za posečeni materijal

Oprema

  • Drška: rotirajuća
  • Funkcija sečenja testerom
  • Zaštita vođice
  • Kuka za vešanje
HGE 36-60 Battery Set
HGE 36-60 Battery Set
Područja primene
  • Žive ograde, grmovi
