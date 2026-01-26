Kärcher 36 V baterija trimera za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set je pravi paket snage. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine, korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, zavisno od konkretne primene. Drška se u više stepena može zaokrenuti do ugla od 180° pružajući tako udobnost rada u svakom položaju – bez zamaranja ruku ili ramena dok, na primer, pravite vertikalne rezove. Čistač odrezanih grančica je izuzetno praktičan. Sa njim one ne upadaju u živu ogradu, već se mogu lako odgurnuti da padnu na zemlju. Laserski sečeno i dijamantski naoštreno sečivo za sobom ostavlja veoma precizan rez. Dodatna zaštitna navlaka sprečava oštećivanje zidova ili poda, kao i same oštrice, a integrisana ušica štedi prostor pri odlaganju na zid. Funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.