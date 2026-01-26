HGE 36-60 Battery Set
Zadovoljava sve zahteve: moćni baterijski trimer za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set sa rotirajućom drškom i dvostepenom regulacijom brzine. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni.
Kärcher 36 V baterija trimera za živu ogradu HGE 36-60 Battery Set je pravi paket snage. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine, korisnici mogu birati između maksimalne brzine i maksimalne snage, zavisno od konkretne primene. Drška se u više stepena može zaokrenuti do ugla od 180° pružajući tako udobnost rada u svakom položaju – bez zamaranja ruku ili ramena dok, na primer, pravite vertikalne rezove. Čistač odrezanih grančica je izuzetno praktičan. Sa njim one ne upadaju u živu ogradu, već se mogu lako odgurnuti da padnu na zemlju. Laserski sečeno i dijamantski naoštreno sečivo za sobom ostavlja veoma precizan rez. Dodatna zaštitna navlaka sprečava oštećivanje zidova ili poda, kao i same oštrice, a integrisana ušica štedi prostor pri odlaganju na zid. Funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.
Obeležja i prednosti
2-stepeno regulisanje brzineU zavisnosti od primene, može se birati između maksimalne brzine i maksimalne snage. Stepen 1: velika brzina. Idealno za precizno oblikovanje. Stepen 2: velika snaga. Idealno za orezivanje debljih grana i guste žive ograde.
Obrtna ručkaDrška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.
Metla za posečeni materijalPraktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
Funkcija sečenja testerom
- Posebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Laserom obrađeni noževi izbrušeni dijamantom
- Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
- Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
- Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
- Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Dužina reza (cm)
|60
|Razmak između zuba (mm)
|26
|Regulacija brzine
|da
|Brzine
|2
|Brzina noževa (rezovi/min)
|Nivo 1: 2700 / Nivo 2: 760
|Vrsta sečiva
|laserom sečeno, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez u stepenu 1
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
Oprema
- Drška: rotirajuća
- Funkcija sečenja testerom
- Zaštita vođice
- Kuka za vešanje
Videos
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
