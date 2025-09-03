WRE 18-55

Za uklanjanje mahovine i korova na tvrdim površinama: WRE 18-55 baterijski odstranjivač korova sa inovativnom glavom, praktični vodič za zamenu nastavaka bez alata.

WRE 18-55 odstranjivač korova čini odstranjivanje korova inovativnim i ugodnim za leđa. U kombinaciji sa snažnim motorom i velikom brzinom rotacije četke, podesivoj glavi četke sa visoko učinkovitim najlonskim četkama osigurava da suva mahovina i korov mogu biti uklonjeni sa tvrdih površina bez napora. Pored toga, nastavci s četkama jednostavno se menjaju bez alata zahvaljući novom sistemu zaključavanja. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova garantuje udobnost pritom ne zahtevajući rad u klečečem položaju. Baterija i punjač nisu uključeni u ponudu.

Obeležja i prednosti
WRE 18-55: Inovativna najlonska četka
Specijalno dizajnirane najlonske čekinje i veliki broj obrtaja četke za površinsko uklanjanje suve mahovine i korova.
WRE 18-55: Preciznost pokreta
Hemisfera na poklopcu rotira se za 360°, olakšavajući čišćenje svih uglova.
WRE 18-55: Brza zamena bez alata
Za jednostavnu zamenu istrošene trake s čekinjama.
Zaokretna glava za čišćenje
  • Ugao se može individualno podešavati za različite situacije čišćenja i telesni rast.
Aluminijumska teleskopska drška
  • Obezbeđuje pravilno držanje tokom rada za različite telesne uzraste.
Ergonomski dizajn ručke
  • Udobno držanje pri radu koje štedi leđa.
Loop rukohvat za odlaganje uređaja
  • Za jednostavno čuvanje/kačenje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Maksimalna mobilnost i fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Brzina četke (rpm) 2300 - 2800
Prečnik četke (mm) 180
Materijal četke Najlon
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 15 (2,5 Ah) / cca. 30 (5,0 Ah)
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina sa ambalažom (kg) 4,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Traka sa čekinjama: 2 Kom

Oprema

  • Zaštita od prskanja
  • Parking pozicija
  • Aluminijumska teleskopska drška
  • Kuka za vešanje
  • Sigurnosni prekidač
WRE 18-55
Videos
Područja primene
  • Mahovina
  • Kamene površine
Pribor
Find parts

