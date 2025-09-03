WRE 18-55 odstranjivač korova čini odstranjivanje korova inovativnim i ugodnim za leđa. U kombinaciji sa snažnim motorom i velikom brzinom rotacije četke, podesivoj glavi četke sa visoko učinkovitim najlonskim četkama osigurava da suva mahovina i korov mogu biti uklonjeni sa tvrdih površina bez napora. Pored toga, nastavci s četkama jednostavno se menjaju bez alata zahvaljući novom sistemu zaključavanja. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova garantuje udobnost pritom ne zahtevajući rad u klečečem položaju. Baterija i punjač nisu uključeni u ponudu.