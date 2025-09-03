WRE 18-55
Za uklanjanje mahovine i korova na tvrdim površinama: WRE 18-55 baterijski odstranjivač korova sa inovativnom glavom, praktični vodič za zamenu nastavaka bez alata.
WRE 18-55 odstranjivač korova čini odstranjivanje korova inovativnim i ugodnim za leđa. U kombinaciji sa snažnim motorom i velikom brzinom rotacije četke, podesivoj glavi četke sa visoko učinkovitim najlonskim četkama osigurava da suva mahovina i korov mogu biti uklonjeni sa tvrdih površina bez napora. Pored toga, nastavci s četkama jednostavno se menjaju bez alata zahvaljući novom sistemu zaključavanja. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova garantuje udobnost pritom ne zahtevajući rad u klečečem položaju. Baterija i punjač nisu uključeni u ponudu.
Obeležja i prednosti
Inovativna najlonska četkaSpecijalno dizajnirane najlonske čekinje i veliki broj obrtaja četke za površinsko uklanjanje suve mahovine i korova.
Preciznost pokretaHemisfera na poklopcu rotira se za 360°, olakšavajući čišćenje svih uglova.
Brza zamena bez alataZa jednostavnu zamenu istrošene trake s čekinjama.
Zaokretna glava za čišćenje
- Ugao se može individualno podešavati za različite situacije čišćenja i telesni rast.
Aluminijumska teleskopska drška
- Obezbeđuje pravilno držanje tokom rada za različite telesne uzraste.
Ergonomski dizajn ručke
- Udobno držanje pri radu koje štedi leđa.
Loop rukohvat za odlaganje uređaja
- Za jednostavno čuvanje/kačenje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Maksimalna mobilnost i fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Brzina četke (rpm)
|2300 - 2800
|Prečnik četke (mm)
|180
|Materijal četke
|Najlon
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 15 (2,5 Ah) / cca. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Traka sa čekinjama: 2 Kom
Oprema
- Zaštita od prskanja
- Parking pozicija
- Aluminijumska teleskopska drška
- Kuka za vešanje
- Sigurnosni prekidač
Videos
Područja primene
- Mahovina
- Kamene površine
Pribor
