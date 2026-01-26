WRE 18-55 Battery Set
Baterija i punjač uključeni: komplet WRE 18-55 Battery Set odstranjivač korova za površinsko uklanjanje mahovine i korova. Idealan za staze, terase i ulaze.
Napokon možete ukloniti dosadnu mahovinu i korov bez boli u leđima i kolenima: sa ergonomskim baterijskim odstranjivačem korova WRE 18-55 Battery Set. Baterija i punjač uključeni su u ponudu. Zahvaljući inovativnom konceptu četki sa sistemom zamene koji ne zahteva alat, mahovina i korov više nemaju šanse na površinama poput popločanih staza i dvorištima oko kuća te mogu biti lako uklonjeni. Pored toga, nastavak sa četkama jednostavno je zameniti bez upotrebe alata zahvaljući novom sistemu zaključavanja. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova garantuje udobnost pritom ne zahtevajući rad u klečečem položaju.
Obeležja i prednosti
Inovativna najlonska četkaSpecijalno dizajnirane najlonske čekinje i veliki broj obrtaja četke za površinsko uklanjanje suve mahovine i korova.
Preciznost pokretaHemisfera na poklopcu rotira se za 360°, olakšavajući čišćenje svih uglova.
Brza zamena bez alataZa jednostavnu zamenu istrošene trake s čekinjama.
Zaokretna glava za čišćenje
- Uglovi se mogu podešavati prema zahtevima čišćenja i visini korisnika.
Aluminijumska teleskopska drška
- Obezbeđuje pravilno držanje tokom rada za različite telesne uzraste.
Ergonomski dizajn ručke
- Udobno držanje pri radu koje štedi leđa.
Loop rukohvat za odlaganje uređaja
- Za jednostavno čuvanje/kačenje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Maksimalna mobilnost i fleksibilnost.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Brzina četke (rpm)
|2300 - 2800
|Prečnik četke (mm)
|180
|Materijal četke
|Najlon
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 15 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Traka sa čekinjama: 2 Kom
Oprema
- Zaštita od prskanja
- Parking pozicija
- Aluminijumska teleskopska drška
- Kuka za vešanje
- Bezbednosni prekidač
Videos
Područja primene
- Mahovina
- Kamene površine
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.