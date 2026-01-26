Napokon možete ukloniti dosadnu mahovinu i korov bez boli u leđima i kolenima: sa ergonomskim baterijskim odstranjivačem korova WRE 18-55 Battery Set. Baterija i punjač uključeni su u ponudu. Zahvaljući inovativnom konceptu četki sa sistemom zamene koji ne zahteva alat, mahovina i korov više nemaju šanse na površinama poput popločanih staza i dvorištima oko kuća te mogu biti lako uklonjeni. Pored toga, nastavak sa četkama jednostavno je zameniti bez upotrebe alata zahvaljući novom sistemu zaključavanja. Ergonomski dizajn baterijskog odstranjivača korova garantuje udobnost pritom ne zahtevajući rad u klečečem položaju.