BLV 18-200 Battery

Usisavanje, duvanje i sitnjenje – sve ovo može duvač lišća BLV 18-200 Battery, što ga čini nezamenljvim za raskrčivanje bašte. A najkasnije kada je uključen Turbo Boost.

Lišće ne opada samo na jesen. Tokom proleća i leta na travnjake, staze i terasu padaju cvetovi voćaka, latice precvetalih cvetova i svakojako uvelo zelenilo. Zato postoji nešto što gotovo svaki napor može da učini izlišnim: duvač i usisivač lišća BLV 18-200 Battery. Ovaj priručni uređaj s dvoručnom drškom za optimalnu raspodelu težine uklanja čak i mokro lišće iz teško dostupnih uglova. Funkcionalnim uređajem 3 u 1 s velikom zapreminom prihvatne vreće rukuje se pomoću izborne ručice koja funkcije usisavanja i duvanja dozvoljava i kombinovano. Uz pomoć frekventne regulacije moguće je podesiti odgovarajući broj obrtaja za svaki posao, pa se brzina vazduha može prilagoditi željenom efektu čišćenja u opsegu od blagog povetarca do kratkotrajnog pojačanja snage funkcijom Turbo Boost. Da rukovanje u dužim intervalima rada ne bi bilo zamorno, mislili smo na udobno nošenje zahvaljujući ergonomiji i težini, a takođe smo vodili računa o vodećim točkićima koji se mogu skinuti i koji rad čine efikasnijim i lakšim. Akumulator nije deo isporuke.

Obeležja i prednosti
BLV 18-200 Battery: Turbo Boost
Turbo Boost
Dozvoljava kratkotrajno povećanje snage za funkciju usisavanja i duvanja.
BLV 18-200 Battery: Regulacija broja obrtaja
Regulacija broja obrtaja
Omogućava kontinualno podešavanje brzine u zavisnosti od vrste posla.
BLV 18-200 Battery: Izborna ručica za podešavanje funkcije
Izborna ručica za podešavanje funkcije
Kontinualno podešavanje između usisavanja i duvanja, moguća je i njihova kombinacija.
Dvoručna drška
  • Osigurava optimalnu raspodelu težine i jednostavno rukovanje.
Odvojivi vodeći točkići
  • Lakši i ujedno efikasniji rad.
Zapremina vreće 45 litara
  • Garantuje dug rad bez prekida.
Motor bez četkica
  • Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Pogon Motor bez četkica
Dugme Turbo Boost da
Regulacija brzine da
Jačina buke pri radu (dB(A)) 107
Brzina vazduha u režimu duvanja (km/h) max. 200
Brzina vazduha u režimu usisavanja (km/h) max. 130
Zapremina vreće (l) 45
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Učinak s punim akumulatorom – režim duvanja (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Učinak s punim akumulatorom – režim usisavanja (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina sa ambalažom (kg) 5,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1243 x 171 x 376

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Prihvatna vreća
  • Odvojivi vodeći točkići
  • Kaiš za preko ramena
Područja primene
  • Uklanjanje lišća oko kuće
  • Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
  • Površine oko kuće i bašte
Pribor
