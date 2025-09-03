Lišće ne opada samo na jesen. Tokom proleća i leta na travnjake, staze i terasu padaju cvetovi voćaka, latice precvetalih cvetova i svakojako uvelo zelenilo. Zato postoji nešto što gotovo svaki napor može da učini izlišnim: duvač i usisivač lišća BLV 18-200 Battery. Ovaj priručni uređaj s dvoručnom drškom za optimalnu raspodelu težine uklanja čak i mokro lišće iz teško dostupnih uglova. Funkcionalnim uređajem 3 u 1 s velikom zapreminom prihvatne vreće rukuje se pomoću izborne ručice koja funkcije usisavanja i duvanja dozvoljava i kombinovano. Uz pomoć frekventne regulacije moguće je podesiti odgovarajući broj obrtaja za svaki posao, pa se brzina vazduha može prilagoditi željenom efektu čišćenja u opsegu od blagog povetarca do kratkotrajnog pojačanja snage funkcijom Turbo Boost. Da rukovanje u dužim intervalima rada ne bi bilo zamorno, mislili smo na udobno nošenje zahvaljujući ergonomiji i težini, a takođe smo vodili računa o vodećim točkićima koji se mogu skinuti i koji rad čine efikasnijim i lakšim. Akumulator nije deo isporuke.