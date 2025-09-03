BLV 18-200 Battery
Usisavanje, duvanje i sitnjenje – sve ovo može duvač lišća BLV 18-200 Battery, što ga čini nezamenljvim za raskrčivanje bašte. A najkasnije kada je uključen Turbo Boost.
Lišće ne opada samo na jesen. Tokom proleća i leta na travnjake, staze i terasu padaju cvetovi voćaka, latice precvetalih cvetova i svakojako uvelo zelenilo. Zato postoji nešto što gotovo svaki napor može da učini izlišnim: duvač i usisivač lišća BLV 18-200 Battery. Ovaj priručni uređaj s dvoručnom drškom za optimalnu raspodelu težine uklanja čak i mokro lišće iz teško dostupnih uglova. Funkcionalnim uređajem 3 u 1 s velikom zapreminom prihvatne vreće rukuje se pomoću izborne ručice koja funkcije usisavanja i duvanja dozvoljava i kombinovano. Uz pomoć frekventne regulacije moguće je podesiti odgovarajući broj obrtaja za svaki posao, pa se brzina vazduha može prilagoditi željenom efektu čišćenja u opsegu od blagog povetarca do kratkotrajnog pojačanja snage funkcijom Turbo Boost. Da rukovanje u dužim intervalima rada ne bi bilo zamorno, mislili smo na udobno nošenje zahvaljujući ergonomiji i težini, a takođe smo vodili računa o vodećim točkićima koji se mogu skinuti i koji rad čine efikasnijim i lakšim. Akumulator nije deo isporuke.
Obeležja i prednosti
Turbo BoostDozvoljava kratkotrajno povećanje snage za funkciju usisavanja i duvanja.
Regulacija broja obrtajaOmogućava kontinualno podešavanje brzine u zavisnosti od vrste posla.
Izborna ručica za podešavanje funkcijeKontinualno podešavanje između usisavanja i duvanja, moguća je i njihova kombinacija.
Dvoručna drška
- Osigurava optimalnu raspodelu težine i jednostavno rukovanje.
Odvojivi vodeći točkići
- Lakši i ujedno efikasniji rad.
Zapremina vreće 45 litara
- Garantuje dug rad bez prekida.
Motor bez četkica
- Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Pogon
|Motor bez četkica
|Dugme Turbo Boost
|da
|Regulacija brzine
|da
|Jačina buke pri radu (dB(A))
|107
|Brzina vazduha u režimu duvanja (km/h)
|max. 200
|Brzina vazduha u režimu usisavanja (km/h)
|max. 130
|Zapremina vreće (l)
|45
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Učinak s punim akumulatorom – režim duvanja (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Učinak s punim akumulatorom – režim usisavanja (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Prihvatna vreća
- Odvojivi vodeći točkići
- Kaiš za preko ramena
Područja primene
- Uklanjanje lišća oko kuće
- Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
- Površine oko kuće i bašte
