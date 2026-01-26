Vlažno lišće, trava i ostaci od šišanja ograde lepe se za tlo kao tapet. Mokri ostaci biljaka se teško uklanjaju, posebno iz ćoškova. Nekad je za brzo sređivanje bila potrebna čitava ekipa radnika. Danas samo jedan uređaj na baterije BLV 36-240 Battery. Velikom snagom i protokom od 770 m³/h, ovaj moćni duvač i usisivač uklanja čak i mokar baštenski otpad. Potrebna energija se može podešavati preko brzine, što znači da se radi o izboru između maksimalnog trajanja i performansi baterije. Druga vrsta izbora odnosi se na odabir duvanja ili usisavanja preko poluge, koji se inače mogu koristiti i u kombinaciji. Tokom usisavanja koristi se velika vreća za lišće, u kojoj se usitnjava sav zeleni otpad. Kako bi se osiguralo da rad tokom dužih intervala ne predstavlja napor, posebna pažnja posvećena je ergonomskom držanju obema rukama kojim se vrši pravilna raspodela težine i uklonjivim vođicama. Oni čine rad jednostavnim i efikasnim. Usisavanje i duvanje se mogu nezavisno koristiti. Baterija nije obuhvaćena kompletom.