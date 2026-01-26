BLV 36-240 Battery

Moćni duvač-usisivač BLV 36-240 Battery duva, usisava i usitnjava baštenski, kao i mokri zeleni otpad, brzinom od 240 km/h. Cevi za usisavanje i duvanje se mogu odvojeno skidati.

Vlažno lišće, trava i ostaci od šišanja ograde lepe se za tlo kao tapet. Mokri ostaci biljaka se teško uklanjaju, posebno iz ćoškova. Nekad je za brzo sređivanje bila potrebna čitava ekipa radnika. Danas samo jedan uređaj na baterije BLV 36-240 Battery. Velikom snagom i protokom od 770 m³/h, ovaj moćni duvač i usisivač uklanja čak i mokar baštenski otpad. Potrebna energija se može podešavati preko brzine, što znači da se radi o izboru između maksimalnog trajanja i performansi baterije. Druga vrsta izbora odnosi se na odabir duvanja ili usisavanja preko poluge, koji se inače mogu koristiti i u kombinaciji. Tokom usisavanja koristi se velika vreća za lišće, u kojoj se usitnjava sav zeleni otpad. Kako bi se osiguralo da rad tokom dužih intervala ne predstavlja napor, posebna pažnja posvećena je ergonomskom držanju obema rukama kojim se vrši pravilna raspodela težine i uklonjivim vođicama. Oni čine rad jednostavnim i efikasnim. Usisavanje i duvanje se mogu nezavisno koristiti. Baterija nije obuhvaćena kompletom.

Obeležja i prednosti
BLV 36-240 Battery: Cevi za usisavanje i duvanje se mogu skidati
Cevi za usisavanje i duvanje se mogu skidati
Rad bez zamaranja, zahvaljujući smanjenoj težini zbog delova koji se mogu skinuti.
BLV 36-240 Battery: Regulacija broja obrtaja
Regulacija broja obrtaja
Omogućava kontinualno podešavanje brzine u zavisnosti od vrste posla.
BLV 36-240 Battery: Izborna ručica za podešavanje funkcije
Izborna ručica za podešavanje funkcije
Kontinualno podešavanje između usisavanja i duvanja, moguća je i njihova kombinacija.
Dvoručna drška
  • Osigurava optimalnu raspodelu težine i jednostavno rukovanje.
Odvojivi vodeći točkići
  • Lakši i ujedno efikasniji rad.
Zapremina vreće 45 litara
  • Garantuje dug rad bez prekida.
Metalni usitnjivač
  • Popravlja efikasnost usitnjavanja i produžava vek trajanja uređaja.
Motor bez četkica
  • Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Odvojiva ravna mlaznica
  • Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Pogon Motor bez četkica
Dugme Turbo Boost ne
Regulacija brzine da
Jačina buke pri radu (dB(A)) 104
Brzina vazduha u režimu duvanja (km/h) max. 240
Brzina vazduha u režimu usisavanja (km/h) max. 130
Zapremina vreće (l) 45
Napon (V) 36
Učinak s punim akumulatorom – režim duvanja (m²) max. 1100 (5,0 Ah)
Učinak s punim akumulatorom – režim usisavanja (l) max. 150 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 20 (5,0 Ah)
Boja crna
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 6,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1290 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Odvojiva ravna mlaznica
  • Prihvatna vreća
  • Odvojivi vodeći točkići
  • Kaiš za preko ramena
BLV 36-240 Battery
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje lišća oko kuće
  • Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.