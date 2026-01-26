BLV 36-240 Battery
Moćni duvač-usisivač BLV 36-240 Battery duva, usisava i usitnjava baštenski, kao i mokri zeleni otpad, brzinom od 240 km/h. Cevi za usisavanje i duvanje se mogu odvojeno skidati.
Vlažno lišće, trava i ostaci od šišanja ograde lepe se za tlo kao tapet. Mokri ostaci biljaka se teško uklanjaju, posebno iz ćoškova. Nekad je za brzo sređivanje bila potrebna čitava ekipa radnika. Danas samo jedan uređaj na baterije BLV 36-240 Battery. Velikom snagom i protokom od 770 m³/h, ovaj moćni duvač i usisivač uklanja čak i mokar baštenski otpad. Potrebna energija se može podešavati preko brzine, što znači da se radi o izboru između maksimalnog trajanja i performansi baterije. Druga vrsta izbora odnosi se na odabir duvanja ili usisavanja preko poluge, koji se inače mogu koristiti i u kombinaciji. Tokom usisavanja koristi se velika vreća za lišće, u kojoj se usitnjava sav zeleni otpad. Kako bi se osiguralo da rad tokom dužih intervala ne predstavlja napor, posebna pažnja posvećena je ergonomskom držanju obema rukama kojim se vrši pravilna raspodela težine i uklonjivim vođicama. Oni čine rad jednostavnim i efikasnim. Usisavanje i duvanje se mogu nezavisno koristiti. Baterija nije obuhvaćena kompletom.
Obeležja i prednosti
Cevi za usisavanje i duvanje se mogu skidatiRad bez zamaranja, zahvaljujući smanjenoj težini zbog delova koji se mogu skinuti.
Regulacija broja obrtajaOmogućava kontinualno podešavanje brzine u zavisnosti od vrste posla.
Izborna ručica za podešavanje funkcijeKontinualno podešavanje između usisavanja i duvanja, moguća je i njihova kombinacija.
Dvoručna drška
- Osigurava optimalnu raspodelu težine i jednostavno rukovanje.
Odvojivi vodeći točkići
- Lakši i ujedno efikasniji rad.
Zapremina vreće 45 litara
- Garantuje dug rad bez prekida.
Metalni usitnjivač
- Popravlja efikasnost usitnjavanja i produžava vek trajanja uređaja.
Motor bez četkica
- Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Odvojiva ravna mlaznica
- Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Pogon
|Motor bez četkica
|Dugme Turbo Boost
|ne
|Regulacija brzine
|da
|Jačina buke pri radu (dB(A))
|104
|Brzina vazduha u režimu duvanja (km/h)
|max. 240
|Brzina vazduha u režimu usisavanja (km/h)
|max. 130
|Zapremina vreće (l)
|45
|Napon (V)
|36
|Učinak s punim akumulatorom – režim duvanja (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Učinak s punim akumulatorom – režim usisavanja (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Odvojiva ravna mlaznica
- Prihvatna vreća
- Odvojivi vodeći točkići
- Kaiš za preko ramena
Područja primene
- Uklanjanje lišća oko kuće
- Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
- Prostorije oko kuće i bašte
