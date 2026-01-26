LBL 4 Battery
Učinkovite i mobilne: akumulatorski duvač lišća od 36 V uklj. 2-stepeno regulisanje snage, postiže brzinu vazduha od maks. 250 km/h i pritom ergonomski leži u ruci.
Akumulatorski duvač lišća na 36 V, uklj. 2-stepeno regulisanje snage, postiže maksimalnu brzinu vazduha od 250 km/h. Duvač lišća ima odvojivu ravnu mlaznicu sa integrisanom ivicom za struganje, tako da se lišće kontrolisano i ciljano pomera, odnosno vlažno i izgaženo lišće može da se odvoji. Uređaj ergonomski naleže u ruci tokom primene i pokazuje se kao veoma dobro izbalansiran.
Obeležja i prednosti
Cev za izduvavanje
- Intenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
Odvojiva ravna mlaznica
- Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
Dvostepena kontrola snage
- Maksimalna snaga ili maksimalno vreme rada: snaga se može prilagoditi individualnim potrebama.
Integrisana ivica za struganje
- Mokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
- Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
- Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Brzina rada (km/h)
|max. 250
|Propusnost vazduha (m³/h)
|330
|Regulacija brzine
|da
|Brzine
|2
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Cev za izduvavanje
- Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
Područja primene
- Uklanjanje lišća oko kuće
- Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
- Prostorije oko kuće i bašte
