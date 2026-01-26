Akumulatorski duvač lišća na 36 V, uklj. 2-stepeno regulisanje snage, postiže maksimalnu brzinu vazduha od 250 km/h. Duvač lišća ima odvojivu ravnu mlaznicu sa integrisanom ivicom za struganje, tako da se lišće kontrolisano i ciljano pomera, odnosno vlažno i izgaženo lišće može da se odvoji. Uređaj ergonomski naleže u ruci tokom primene i pokazuje se kao veoma dobro izbalansiran.