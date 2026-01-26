LBL 4 Battery Set

Dostiže brzinu vazduha do 250 km/h: snažan akumulatorski duvač lišća na 36 V kompanije Kärcher, uklj. 2-stepeno regulisanje snage. U kompletu sa baterijom i brzim punjačem.

Snažan Kärcher akumulatorski duvač lišća na 36 V sa litijum-jonskom baterijom, uklj. 2-stepeno regulisanje snage, postiže maksimalnu brzinu vazduha od 250 km/h. Uređaj ergonomski naleže u ruci i dobro je izbalansiran. Zahvaljujući odvojivoj ravnoj mlaznici mi

Obeležja i prednosti
LBL 4 Battery Set: Cev za izduvavanje
Cev za izduvavanje
Intenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
LBL 4 Battery Set: Odvojiva ravna mlaznica
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
LBL 4 Battery Set: Dvostepena kontrola snage
Dvostepena kontrola snage
Maksimalna snaga ili maksimalno vreme rada: snaga se može prilagoditi individualnim potrebama.
Integrisana ivica za struganje
  • Mokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
  • Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
  • Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 36 V
Brzina rada (km/h) max. 250
Propusnost vazduha (m³/h) 330
Regulacija brzine da
Brzine 2
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 36
Zapremina (Ah) 2,5
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 15 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 48 / 78
Struja punjenja (A) 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina sa ambalažom (kg) 4,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
  • Cev za izduvavanje
  • Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
LBL 4 Battery Set
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje lišća oko kuće
  • Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte
Pribor
