LBL 4 Battery Set
Dostiže brzinu vazduha do 250 km/h: snažan akumulatorski duvač lišća na 36 V kompanije Kärcher, uklj. 2-stepeno regulisanje snage. U kompletu sa baterijom i brzim punjačem.
Snažan Kärcher akumulatorski duvač lišća na 36 V sa litijum-jonskom baterijom, uklj. 2-stepeno regulisanje snage, postiže maksimalnu brzinu vazduha od 250 km/h. Uređaj ergonomski naleže u ruci i dobro je izbalansiran. Zahvaljujući odvojivoj ravnoj mlaznici mi
Obeležja i prednosti
Cev za izduvavanjeIntenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
Odvojiva ravna mlaznicaZa precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
Dvostepena kontrola snageMaksimalna snaga ili maksimalno vreme rada: snaga se može prilagoditi individualnim potrebama.
Integrisana ivica za struganje
- Mokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
- Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
- Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Brzina rada (km/h)
|max. 250
|Propusnost vazduha (m³/h)
|330
|Regulacija brzine
|da
|Brzine
|2
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
- Cev za izduvavanje
- Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
Područja primene
- Uklanjanje lišća oko kuće
- Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
- Prostorije oko kuće i bašte
Pribor
