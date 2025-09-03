LTR 18-25 Battery
Ergonomski udoban za držanje, izuzetno male težine i jednostavan za rad: baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery.
Baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery je tiha i pouzdana oprema. Njena spiralna struna je posebno korisna karakteristika: ne samo da garantuje precizan rez, već s lakoćom doseže do svakog kutka bašte. Struna se automatski podešava kako bi uvek bila idealne dužine. Osim toga, funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Baterijski trimer za travu je izuzetno male težine, a dizajn drške sa dva rukohvata čine ga vrlo udobnim za držanje i rad.
Obeležja i prednosti
Efikasan sistem za rezanjeNit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rezanje ivicaRotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Mala težinaMala težina omogućava šišanje travnjaka bez napora i trošenja energije.
Automatsko produžavanje niti
- Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Ergonomski dizajn ručke
- Udobno držanje pri radu koje štedi leđa zahvaljujući drugoj dršci.
Praktična zaštitna hauba
- Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
- Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
- Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|25
|Alat za sečenje
|Namotaj niti
|Pomeranje niti
|automatsko
|Geometrija niti
|zaokrenut
|Promer niti (mm)
|1,6
|Regulacija brzine
|ne
|Broj obrtaja (rpm)
|9500
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Ivica travnjaka
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Oprema
- Kalem niti
- Dodatna drška
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primene
- Travnjak
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.