LTR 18-25 Battery

Ergonomski udoban za držanje, izuzetno male težine i jednostavan za rad: baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery.

Baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery je tiha i pouzdana oprema. Njena spiralna struna je posebno korisna karakteristika: ne samo da garantuje precizan rez, već s lakoćom doseže do svakog kutka bašte. Struna se automatski podešava kako bi uvek bila idealne dužine. Osim toga, funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Baterijski trimer za travu je izuzetno male težine, a dizajn drške sa dva rukohvata čine ga vrlo udobnim za držanje i rad.

Obeležja i prednosti
Efikasan sistem za rezanje
Efikasan sistem za rezanje
Nit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rezanje ivica
Rezanje ivica
Rotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Mala težina
Mala težina
Mala težina omogućava šišanje travnjaka bez napora i trošenja energije.
Automatsko produžavanje niti
  • Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Ergonomski dizajn ručke
  • Udobno držanje pri radu koje štedi leđa zahvaljujući drugoj dršci.
Praktična zaštitna hauba
  • Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
  • Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
  • Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Prečnik kruga sečenja (cm) 25
Alat za sečenje Namotaj niti
Pomeranje niti automatsko
Geometrija niti zaokrenut
Promer niti (mm) 1,6
Regulacija brzine ne
Broj obrtaja (rpm) 9500
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 2,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1184 x 296 x 386

* Ivica travnjaka

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem

Oprema

  • Kalem niti
  • Dodatna drška
  • Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primene
  • Travnjak
Pribor
