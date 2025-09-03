Baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery je tiha i pouzdana oprema. Njena spiralna struna je posebno korisna karakteristika: ne samo da garantuje precizan rez, već s lakoćom doseže do svakog kutka bašte. Struna se automatski podešava kako bi uvek bila idealne dužine. Osim toga, funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Baterijski trimer za travu je izuzetno male težine, a dizajn drške sa dva rukohvata čine ga vrlo udobnim za držanje i rad.