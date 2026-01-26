LTR 18-25 Battery Set

Baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery kao set, sa baterijom i punjačem baterije. Izuzetno male težine, ergonomski udoban za držanje i jednostavan za rad.

Spiralna struna baterijskog LTR 18-25 Battery trimera za travu garantuje maksimalnu preciznost tokom orezivanja travnjaka. Pouzdan i tih uređaj, s lakoćom doseže do svakog kutka bašte, ostavljajući jasne i uredne ivice duž staza i pločnika zahvaljujući svojoj funkciji rezanja duž ivica. Automatsko podešavanje garantuje da je struna uvek savršene dužine. Njena laka konstrukcija i dizajn sa dva rukohvata čine je vrlo ergonomski udobnom za držanje i rad. Isporukom su obuhvaćeni jedna baterija i punjač baterije.

Obeležja i prednosti
LTR 18-25 Battery Set: Efikasan sistem za rezanje
Efikasan sistem za rezanje
Nit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
LTR 18-25 Battery Set: Rezanje ivica
Rezanje ivica
Rotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
LTR 18-25 Battery Set: Mala težina
Mala težina
Mala težina omogućava šišanje travnjaka bez napora i trošenja energije.
Automatsko produžavanje niti
  • Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Ergonomski dizajn ručke
  • Udobno držanje pri radu koje štedi leđa zahvaljujući drugoj dršci.
Praktična zaštitna hauba
  • Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
  • Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
  • Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Prečnik kruga sečenja (cm) 25
Alat za sečenje Namotaj niti
Pomeranje niti automatsko
Geometrija niti zaokrenut
Promer niti (mm) 1,6
Regulacija brzine ne
Broj obrtaja (rpm) 9500
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 300 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 30 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 300
Struja punjenja (A) 0,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 3,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1184 x 296 x 386

* Ivica travnjaka

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)

Oprema

  • Kalem niti
  • Dodatna drška
  • Rotirajuća glava trimera
Područja primene
  • Travnjak
  • Ivice travnjaka
Pribor
