LTR 18-25 Battery Set
Baterijski trimer za travu LTR 18-25 Battery kao set, sa baterijom i punjačem baterije. Izuzetno male težine, ergonomski udoban za držanje i jednostavan za rad.
Spiralna struna baterijskog LTR 18-25 Battery trimera za travu garantuje maksimalnu preciznost tokom orezivanja travnjaka. Pouzdan i tih uređaj, s lakoćom doseže do svakog kutka bašte, ostavljajući jasne i uredne ivice duž staza i pločnika zahvaljujući svojoj funkciji rezanja duž ivica. Automatsko podešavanje garantuje da je struna uvek savršene dužine. Njena laka konstrukcija i dizajn sa dva rukohvata čine je vrlo ergonomski udobnom za držanje i rad. Isporukom su obuhvaćeni jedna baterija i punjač baterije.
Obeležja i prednosti
Efikasan sistem za rezanjeNit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rezanje ivicaRotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Mala težinaMala težina omogućava šišanje travnjaka bez napora i trošenja energije.
Automatsko produžavanje niti
- Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Ergonomski dizajn ručke
- Udobno držanje pri radu koje štedi leđa zahvaljujući drugoj dršci.
Praktična zaštitna hauba
- Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
- Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
- Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|25
|Alat za sečenje
|Namotaj niti
|Pomeranje niti
|automatsko
|Geometrija niti
|zaokrenut
|Promer niti (mm)
|1,6
|Regulacija brzine
|ne
|Broj obrtaja (rpm)
|9500
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Ivica travnjaka
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Oprema
- Kalem niti
- Dodatna drška
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primene
- Travnjak
- Ivice travnjaka
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.