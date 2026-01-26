Spiralna struna baterijskog LTR 18-25 Battery trimera za travu garantuje maksimalnu preciznost tokom orezivanja travnjaka. Pouzdan i tih uređaj, s lakoćom doseže do svakog kutka bašte, ostavljajući jasne i uredne ivice duž staza i pločnika zahvaljujući svojoj funkciji rezanja duž ivica. Automatsko podešavanje garantuje da je struna uvek savršene dužine. Njena laka konstrukcija i dizajn sa dva rukohvata čine je vrlo ergonomski udobnom za držanje i rad. Isporukom su obuhvaćeni jedna baterija i punjač baterije.