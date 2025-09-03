Savršen za potkresivanje i oivičavanje svakog travnjaka, bežični Kärcher LTR 18-30 trimer za travu postiže uredan završni rezultat svaki put. Lak i udoban, lako se zavlači u svaki ugao i ispod baštenske garniture bez oštećivanja okolnog cveća i drveća zahvaljujući spiralnoj struni, okretnoj glavi i rasklopivom štitniku za biljke. Ovaj trimer ima funkciju rezanja duž ivica kako bi ivice duž pločnika i staza bile uredne. Dok radite, dužina strune se automatski podešava kako biste svaki put imali savršenu dužinu reza. Zahvaljujući teleskopskoj cevi i rukohvatima za obe ruke osetićete udobnost tokom rada. LTR 18-30 je kompatibilan sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD displej koji vas obaveštava o kapacitetu baterije koji imate na raspolaganju.