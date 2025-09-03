LTR 18-30 Battery
Pravo zaokruženo rešenje: baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery je ergonomski dizajniran za udoban rad, lako dosezanje do svakog ugla i garantuje uredne, jasne ivice travnjaka.
Savršen za potkresivanje i oivičavanje svakog travnjaka, bežični Kärcher LTR 18-30 trimer za travu postiže uredan završni rezultat svaki put. Lak i udoban, lako se zavlači u svaki ugao i ispod baštenske garniture bez oštećivanja okolnog cveća i drveća zahvaljujući spiralnoj struni, okretnoj glavi i rasklopivom štitniku za biljke. Ovaj trimer ima funkciju rezanja duž ivica kako bi ivice duž pločnika i staza bile uredne. Dok radite, dužina strune se automatski podešava kako biste svaki put imali savršenu dužinu reza. Zahvaljujući teleskopskoj cevi i rukohvatima za obe ruke osetićete udobnost tokom rada. LTR 18-30 je kompatibilan sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD displej koji vas obaveštava o kapacitetu baterije koji imate na raspolaganju.
Obeležja i prednosti
Efikasan sistem za rezanjeNit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rezanje ivicaRotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Savijena glava trimeraErgonomsko rezanje takođe ispod niskih prepreka, kao što su baštenske klupe.
Rasklopivi luk za zaštitu biljaka
- Prilikom trimovanja štiti biljke od oštećivanja duž leja sa cvećem i drvećem.
Teleskopski štap
- Može se prilagoditi veličini tela. Za uspravan položaj za rad, udoban za leđa.
Ergonomski dizajn ručke
- Gumirana drška za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Druga drška podesiva po visini. Za ergonomičnije držanje pri radu.
Automatsko produžavanje niti
- Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Praktična zaštitna hauba
- Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
- Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
- Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|30
|Alat za sečenje
|Namotaj niti
|Pomeranje niti
|automatsko
|Geometrija niti
|zaokrenut
|Promer niti (mm)
|1,6
|Regulacija brzine
|ne
|Broj obrtaja (rpm)
|7800
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Ivica travnjaka
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Oprema
- Kalem niti
- Luk za zaštitu biljaka
- Podešavanje ugla nagiba
- Dodatna drška
- Rotirajuća glava trimera
