Pravo zaokruženo rešenje: baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery je ergonomski dizajniran za udoban rad, lako dosezanje do svakog ugla i garantuje uredne, jasne ivice travnjaka.

Savršen za potkresivanje i oivičavanje svakog travnjaka, bežični Kärcher LTR 18-30 trimer za travu postiže uredan završni rezultat svaki put. Lak i udoban, lako se zavlači u svaki ugao i ispod baštenske garniture bez oštećivanja okolnog cveća i drveća zahvaljujući spiralnoj struni, okretnoj glavi i rasklopivom štitniku za biljke. Ovaj trimer ima funkciju rezanja duž ivica kako bi ivice duž pločnika i staza bile uredne. Dok radite, dužina strune se automatski podešava kako biste svaki put imali savršenu dužinu reza. Zahvaljujući teleskopskoj cevi i rukohvatima za obe ruke osetićete udobnost tokom rada. LTR 18-30 je kompatibilan sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD displej koji vas obaveštava o kapacitetu baterije koji imate na raspolaganju.

Obeležja i prednosti
LTR 18-30 Battery: Efikasan sistem za rezanje
Efikasan sistem za rezanje
Nit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
LTR 18-30 Battery: Rezanje ivica
Rezanje ivica
Rotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
LTR 18-30 Battery: Savijena glava trimera
Savijena glava trimera
Ergonomsko rezanje takođe ispod niskih prepreka, kao što su baštenske klupe.
Rasklopivi luk za zaštitu biljaka
  • Prilikom trimovanja štiti biljke od oštećivanja duž leja sa cvećem i drvećem.
Teleskopski štap
  • Može se prilagoditi veličini tela. Za uspravan položaj za rad, udoban za leđa.
Ergonomski dizajn ručke
  • Gumirana drška za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
  • Druga drška podesiva po visini. Za ergonomičnije držanje pri radu.
Automatsko produžavanje niti
  • Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Praktična zaštitna hauba
  • Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
  • Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
  • Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Prečnik kruga sečenja (cm) 30
Alat za sečenje Namotaj niti
Pomeranje niti automatsko
Geometrija niti zaokrenut
Promer niti (mm) 1,6
Regulacija brzine ne
Broj obrtaja (rpm) 7800
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,5
Težina sa ambalažom (kg) 3,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1325 x 312 x 315

* Ivica travnjaka

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem

Oprema

  • Kalem niti
  • Luk za zaštitu biljaka
  • Podešavanje ugla nagiba
  • Dodatna drška
  • Rotirajuća glava trimera
