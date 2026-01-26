LTR 18-30 Battery Set
Zaokruženo rešenje za uredne ivice travnjaka, ergonomski rad i lak pristup uglovima: baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery Set. Sa baterijom i brzim punjačem.
Baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery je apsolutno svestran. Zahvaljujući spiralnoj struni trimer garantuje precizan rez i olakšava rad u uglovima i uskom prostoru bašte. Struna je uvek podešena tako da ima savršenu dužinu zahvaljujući funkciji za automatsko podešavanje njene dužine. Funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Ugao nagiba se takođe lako podešava kada je potrebno iseći travu ispod niskih objekata koji je zaklanjaju. Slučajno oštećivanje okolnog cveća i drveća sprečeno je zahvaljujući rasklopivom štitniku za biljke. Teleskopska cev i podesiva visina rukohvata omogućavaju ergonomski, uspravan radni položaj. Isporuka obuhvata jednu bateriju i brzi punjač.
Obeležja i prednosti
Efikasan sistem za rezanjeNit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rezanje ivicaRotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Savijena glava trimeraErgonomsko rezanje takođe ispod niskih prepreka, kao što su baštenske klupe.
Rasklopivi luk za zaštitu biljaka
- Prilikom trimovanja štiti biljke od oštećivanja duž leja sa cvećem i drvećem.
Teleskopski štap
- Može se prilagoditi veličini tela. Za uspravan položaj za rad, udoban za leđa.
Ergonomski dizajn ručke
- Gumirana drška za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Druga drška podesiva po visini. Za ergonomičnije držanje pri radu.
Automatsko produžavanje niti
- Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Praktična zaštitna hauba
- Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
- Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
- Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Prečnik kruga sečenja (cm)
|30
|Alat za sečenje
|Namotaj niti
|Pomeranje niti
|automatsko
|Geometrija niti
|zaokrenut
|Promer niti (mm)
|1,6
|Regulacija brzine
|ne
|Broj obrtaja (rpm)
|7800
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Ivica travnjaka
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Oprema
- Kalem niti
- Luk za zaštitu biljaka
- Podešavanje ugla nagiba
- Dodatna drška
- Rotirajuća glava trimera
Videos
Područja primene
- Travnjak
- Ivice travnjaka
Pribor
