Baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery je apsolutno svestran. Zahvaljujući spiralnoj struni trimer garantuje precizan rez i olakšava rad u uglovima i uskom prostoru bašte. Struna je uvek podešena tako da ima savršenu dužinu zahvaljujući funkciji za automatsko podešavanje njene dužine. Funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Ugao nagiba se takođe lako podešava kada je potrebno iseći travu ispod niskih objekata koji je zaklanjaju. Slučajno oštećivanje okolnog cveća i drveća sprečeno je zahvaljujući rasklopivom štitniku za biljke. Teleskopska cev i podesiva visina rukohvata omogućavaju ergonomski, uspravan radni položaj. Isporuka obuhvata jednu bateriju i brzi punjač.