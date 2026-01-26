LTR 18-30 Battery Set

Zaokruženo rešenje za uredne ivice travnjaka, ergonomski rad i lak pristup uglovima: baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery Set. Sa baterijom i brzim punjačem.

Baterijski trimer za travu LTR 18-30 Battery je apsolutno svestran. Zahvaljujući spiralnoj struni trimer garantuje precizan rez i olakšava rad u uglovima i uskom prostoru bašte. Struna je uvek podešena tako da ima savršenu dužinu zahvaljujući funkciji za automatsko podešavanje njene dužine. Funkcija rezanja duž ivica olakšava formiranje jasnih, urednih ivica duž staza i pločnika. Ugao nagiba se takođe lako podešava kada je potrebno iseći travu ispod niskih objekata koji je zaklanjaju. Slučajno oštećivanje okolnog cveća i drveća sprečeno je zahvaljujući rasklopivom štitniku za biljke. Teleskopska cev i podesiva visina rukohvata omogućavaju ergonomski, uspravan radni položaj. Isporuka obuhvata jednu bateriju i brzi punjač.

Obeležja i prednosti
Nit za rezanje jednostavno dopire do svih uglova i tesnih prostora u bašti. Zaokrenuta nit obezbeđuje precizno sečenje i stvara vrlo malo buke.
Rotirajuća glava trimera za uredne ivice travnjaka duž terasa i staza.
Ergonomsko rezanje takođe ispod niskih prepreka, kao što su baštenske klupe.
Rasklopivi luk za zaštitu biljaka
  • Prilikom trimovanja štiti biljke od oštećivanja duž leja sa cvećem i drvećem.
Teleskopski štap
  • Može se prilagoditi veličini tela. Za uspravan položaj za rad, udoban za leđa.
Ergonomski dizajn ručke
  • Gumirana drška za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
  • Druga drška podesiva po visini. Za ergonomičnije držanje pri radu.
Automatsko produžavanje niti
  • Zahvaljujući automatskom podešavanju, uvek se garantuje savršena dužina niti.
Praktična zaštitna hauba
  • Zaštitna hauba šiti korisnika od odbačenog odrezanog materijala.
  • Praktično odlaganje tokom radnih pauza zahvaljujući dodatnim tačkama za odlaganje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Opciona primena noževa trimera
  • Idealno za posebno zahtevne radove, kao što je uklanjanje divljeg rastinja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Prečnik kruga sečenja (cm) 30
Alat za sečenje Namotaj niti
Pomeranje niti automatsko
Geometrija niti zaokrenut
Promer niti (mm) 1,6
Regulacija brzine ne
Broj obrtaja (rpm) 7800
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 350 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 30 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min) 44 / 83
Struja punjenja (A) 2,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,5
Težina sa ambalažom (kg) 4,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1325 x 312 x 315

* Ivica travnjaka

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)

Oprema

  • Kalem niti
  • Luk za zaštitu biljaka
  • Podešavanje ugla nagiba
  • Dodatna drška
  • Rotirajuća glava trimera
Područja primene
  • Travnjak
  • Ivice travnjaka
Pribor
