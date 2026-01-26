Mini Chain Saw CNS 2-18

Obeležja i prednosti
Mini Chain Saw CNS 2-18: Bajpas sečivo
Bajpas sečivo
Seče posebno precizno i pažljivo.
Mini Chain Saw CNS 2-18: Sigurnosna deblokada
Sigurnosna deblokada
Sprečava nenamerno pokretanje makaza za granje.
Mini Chain Saw CNS 2-18: Kärcher Battery Power platforma od 18 V
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
Uređaj može da radi sa svim 18 V Battery Power akumulatorskim baterijama proizvođača Kärcher.
Gumirana drška
  • Za maksimalni komfor – naročito tokom dužeg rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Pogon Motor sa četkicama
Debljina reza svežeg drveta (cm) 2,5
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 320 x 89 x 135

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem

Oprema

  • Vrsta noža za sečenje: Bajpas
Mini Chain Saw CNS 2-18
Mini Chain Saw CNS 2-18
Videos
Područja primene
  • Grane
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.