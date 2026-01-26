Mini Chain Saw CNS 2-18
Obeležja i prednosti
Bajpas sečivoSeče posebno precizno i pažljivo.
Sigurnosna deblokadaSprečava nenamerno pokretanje makaza za granje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 VUređaj može da radi sa svim 18 V Battery Power akumulatorskim baterijama proizvođača Kärcher.
Gumirana drška
- Za maksimalni komfor – naročito tokom dužeg rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Pogon
|Motor sa četkicama
|Debljina reza svežeg drveta (cm)
|2,5
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|1,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|320 x 89 x 135
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Oprema
- Vrsta noža za sečenje: Bajpas
Područja primene
- Grane
