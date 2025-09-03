Grane prečnika do 3 centimetra nisu problem za Kärcher akumulatorske makaze za grane. Zahvaljujući njihovom visokokvalitetnom bajpas sečivu mogu se pažljivo iseći bez ikakvog napora – bez obzira na to koliko ih je teško dosegnuti. A pomoću dodatne kuke za fiksiranje, zaglavljene grane se mogu osloboditi od stabla. Sečenje grana nikada nije bilo toliko jednostavno.