TLO Battery 18-32
Sečenje grana pritiskom na dugme: Akumulatorske makaze za orezivanje sa visokokvalitetnim bajpas sečivom omogućavaju jednostavno i zaštitno sečenje grana prečnika do 3 cm.
Grane prečnika do 3 centimetra nisu problem za Kärcher akumulatorske makaze za grane. Zahvaljujući njihovom visokokvalitetnom bajpas sečivu mogu se pažljivo iseći bez ikakvog napora – bez obzira na to koliko ih je teško dosegnuti. A pomoću dodatne kuke za fiksiranje, zaglavljene grane se mogu osloboditi od stabla. Sečenje grana nikada nije bilo toliko jednostavno.
Obeležja i prednosti
Kärcher Battery Power platforma od 18 VUređaj može da radi sa svim 18 V Battery Power akumulatorskim baterijama proizvođača Kärcher.
Bajpas sečivoSeče posebno precizno i pažljivo.
Veliki dometTakođe i grane na većoj visini mogu da se dohvate bez problema.
Kuka za fiksiranje
- Zahvaljujući kuki za fiksiranje, zaglavljene grane se mogu osloboditi od stabla.
Sigurnosna deblokada
- Sprečava nenamerno pokretanje makaza za granje.
Gumirana drška
- Za maksimalni komfor – naročito tokom dužeg rada.
Čelični nož sa teflonskim premazom
- Visokokvalitetni čelični nož obezbeđuje duži vek trajanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Pogon
|Motor sa četkicama
|Ukupna dužina (cm)
|91
|Debljina reza suvog drveta (cm)
|2,8
|Debljina reza svežeg drveta (cm)
|3
|Snaga sečenja (Nm)
|250
|Jačina zvuka (dB(A))
|80
|Materijal sečiva
|Čelik sa teflonskim premazom
|Debljina sečiva (mm)
|4,8
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø grane: 3 cm
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Oprema
- Drška: kruta, jednoručna
- Vrsta noža za sečenje: Bajpas
- Kuka za grane
Pribor
