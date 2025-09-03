TLO Battery 18-32

Sečenje grana pritiskom na dugme: Akumulatorske makaze za orezivanje sa visokokvalitetnim bajpas sečivom omogućavaju jednostavno i zaštitno sečenje grana prečnika do 3 cm.

Grane prečnika do 3 centimetra nisu problem za Kärcher akumulatorske makaze za grane. Zahvaljujući njihovom visokokvalitetnom bajpas sečivu mogu se pažljivo iseći bez ikakvog napora – bez obzira na to koliko ih je teško dosegnuti. A pomoću dodatne kuke za fiksiranje, zaglavljene grane se mogu osloboditi od stabla. Sečenje grana nikada nije bilo toliko jednostavno.

Obeležja i prednosti
TLO Battery 18-32: Kärcher Battery Power platforma od 18 V
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
Uređaj može da radi sa svim 18 V Battery Power akumulatorskim baterijama proizvođača Kärcher.
TLO Battery 18-32: Bajpas sečivo
Bajpas sečivo
Seče posebno precizno i pažljivo.
TLO Battery 18-32: Veliki domet
Veliki domet
Takođe i grane na većoj visini mogu da se dohvate bez problema.
Kuka za fiksiranje
  • Zahvaljujući kuki za fiksiranje, zaglavljene grane se mogu osloboditi od stabla.
Sigurnosna deblokada
  • Sprečava nenamerno pokretanje makaza za granje.
Gumirana drška
  • Za maksimalni komfor – naročito tokom dužeg rada.
Čelični nož sa teflonskim premazom
  • Visokokvalitetni čelični nož obezbeđuje duži vek trajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Pogon Motor sa četkicama
Ukupna dužina (cm) 91
Debljina reza suvog drveta (cm) 2,8
Debljina reza svežeg drveta (cm) 3
Snaga sečenja (Nm) 250
Jačina zvuka (dB(A)) 80
Materijal sečiva Čelik sa teflonskim premazom
Debljina sečiva (mm) 4,8
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (Rezovi) max. 375 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,4
Težina sa ambalažom (kg) 3,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø grane: 3 cm

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem

Oprema

  • Drška: kruta, jednoručna
  • Vrsta noža za sečenje: Bajpas
  • Kuka za grane
