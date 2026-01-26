Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 Pet Box

Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca: mobilni Kärcher pritisni čistač s litijum-jonskom bat. i rezerv. za vodu. Posebno nežan zbog niskog prit. Pribor Pet Box zaokružuje negu kućnog ljubimca.

Mobilni Kärcher pritisni čistač s litijum-jonskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu odličan je za čišćenje kućnog ljubimca, brzo i bez velikog napora, recimo pre nego što pas nakon šetnje ponovo uđe u automobil. Zahvaljujući niskom pritisku mlaz vode je posebno nežan i neosporan za primenu kod životinja, te jednostavno ispira nečistoću iz krzna. Uključujući kutiju Pet Box s optimalno usklađenim priborom: mlaznica s konusnim mlazom proizvodi prijatan, blag mlaz tuša za pranje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za odstranjivanje tvrdokornih nečistoća iz životinjskog krzna i specijalni peškir od mikrovlakana (upija mnogo vode i ne stvara neprijatne mirise) za brisanje životinje. Kutiju s priborom za odlaganje možete sasvim jednostavno pričvrstiti na uređaj.

Obeležja i prednosti
Promišljeni koncept odlaganja
  • Komforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Integrisana litijum-jonska baterija
  • Mobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Pet Box
  • Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca.
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Odvojiv rezervoar za vodu
  • Može se praktično puniti u kući.
Specifikacije

Tehnički podaci

Područje pritiska Nizak pritisak
Protok (l/min) max. 2
Baterijski uređaj
Vreme punjenja baterije (min) 180
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina sa ambalažom (kg) 4,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Litijum-jonska baterija
  • Flat jet nozzle
  • Mlaznica s koničnim mlazom
  • Četka za čišćenje kućnih ljubimaca
  • Peškir za kućne ljubimce
  • Kutija za odlaganje

Oprema

  • Volumen rezervoara za vodu: 4 l
  • Dužina creva: 2.8 m
  • Integrisani vodeni filter
  • Filter uređaja
Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 Pet Box
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Kućni ljubimci / psi
  • Dečja kolica / buggy
  • Šator / oprema za kampovanje
  • Cipele / cipele za pešačenje
  • Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
