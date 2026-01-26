Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 Pet Box
Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca: mobilni Kärcher pritisni čistač s litijum-jonskom bat. i rezerv. za vodu. Posebno nežan zbog niskog prit. Pribor Pet Box zaokružuje negu kućnog ljubimca.
Mobilni Kärcher pritisni čistač s litijum-jonskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu odličan je za čišćenje kućnog ljubimca, brzo i bez velikog napora, recimo pre nego što pas nakon šetnje ponovo uđe u automobil. Zahvaljujući niskom pritisku mlaz vode je posebno nežan i neosporan za primenu kod životinja, te jednostavno ispira nečistoću iz krzna. Uključujući kutiju Pet Box s optimalno usklađenim priborom: mlaznica s konusnim mlazom proizvodi prijatan, blag mlaz tuša za pranje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za odstranjivanje tvrdokornih nečistoća iz životinjskog krzna i specijalni peškir od mikrovlakana (upija mnogo vode i ne stvara neprijatne mirise) za brisanje životinje. Kutiju s priborom za odlaganje možete sasvim jednostavno pričvrstiti na uređaj.
Obeležja i prednosti
Promišljeni koncept odlaganja
- Komforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Integrisana litijum-jonska baterija
- Mobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Pet Box
- Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca.
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Odvojiv rezervoar za vodu
- Može se praktično puniti u kući.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
- Mlaznica s koničnim mlazom
- Četka za čišćenje kućnih ljubimaca
- Peškir za kućne ljubimce
- Kutija za odlaganje
Oprema
- Volumen rezervoara za vodu: 4 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
