Mobilni Kärcher pritisni čistač s litijum-jonskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu odličan je za čišćenje kućnog ljubimca, brzo i bez velikog napora, recimo pre nego što pas nakon šetnje ponovo uđe u automobil. Zahvaljujući niskom pritisku mlaz vode je posebno nežan i neosporan za primenu kod životinja, te jednostavno ispira nečistoću iz krzna. Uključujući kutiju Pet Box s optimalno usklađenim priborom: mlaznica s konusnim mlazom proizvodi prijatan, blag mlaz tuša za pranje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za odstranjivanje tvrdokornih nečistoća iz životinjskog krzna i specijalni peškir od mikrovlakana (upija mnogo vode i ne stvara neprijatne mirise) za brisanje životinje. Kutiju s priborom za odlaganje možete sasvim jednostavno pričvrstiti na uređaj.