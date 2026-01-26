Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 Plus
Kärcher kompresorski čistač sa litijum-jonskom baterijom i rezervoarom za vodu za mobilnu primenu. Jednostavan za transport i skladištenje. Sa ravnim mlazom za osetljive površine.
Za sve one kojima je potrebno rešenje za pranje na terenu: kompaktan i lagan Kärcher kompresorski čistač. Zahvaljujući integrisanoj litijum-jonskom bateriji i odvojivom rezervoaru za vodu, možete oprati na primer bicikl ili prljave planinarske cipele i onde gde nemate dovod struje ili vode. Nežni, ali efikasni niskopritisni ravni mlaz čini kompresorski čistač idealnim za osetljive površine. LED displej pokazaće napunjenost baterije ili fazu njenog punjenja. Razne kutije sa dodatnom opremom namenjene su širem rasponom primene i većim mogućnostima instaliranja nastavaka.
Obeležja i prednosti
Kompaktan dizajn uređajaKomforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu. Jednostavno se transportuje, zauzima malo mesta kod odlaganja.
Integrisana litijum-jonska baterijaMobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije. Dugo trajanje baterije za višekratnu upotrebu do ponovnog punjenja. LED prikazuje kada bateriju treba puniti.
Efikasan, ali nežan nizak pritisakPrednost niskog pritiska je u tome što je čišćenje efikasno, ali istovremeno vrlo nežno. Standardna mlaznica s pljosnatim mlazom omogućuje vidljivi efekat čišćenja. Mlaznica s konusnim mlazom je za još osetljivije čišćenje, na primer psećih šapa.
Raznovrsni pribor
- Različite namene moguće je proširiti i zaokružiti dodatnim priborom.
- Dostupne su kutije Adventure Box, Bike Box ili Pet Box, kao praktične kutije za odlaganje, koje se mogu postaviti na uređaj. Sav pribor na raspolaganju je i pojedinačno.
Odvojiv rezervoar za vodu
- Može se praktično puniti u kući.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|283 x 236 x 261
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
Oprema
- Usisavanje vode
- Volumen rezervoara za vodu: 7 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
