Za sve one kojima je potrebno rešenje za pranje na terenu: kompaktan i lagan Kärcher kompresorski čistač. Zahvaljujući integrisanoj litijum-jonskom bateriji i odvojivom rezervoaru za vodu, možete oprati na primer bicikl ili prljave planinarske cipele i onde gde nemate dovod struje ili vode. Nežni, ali efikasni niskopritisni ravni mlaz čini kompresorski čistač idealnim za osetljive površine. LED displej pokazaće napunjenost baterije ili fazu njenog punjenja. Razne kutije sa dodatnom opremom namenjene su širem rasponom primene i većim mogućnostima instaliranja nastavaka.