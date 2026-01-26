Za sve kojima je potrebno rešenje za čišćenje dok su na putu: kompaktan i lak kompresorski čistač kompanije Kärcher. Zahvaljujući integrisanoj litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji i odvojivom rezervoaru za vodu od 7 litara, možete da očistite, na primer svoj bicikl ili prljave planinarske čizme, bez priključka za struju ili vodu. Sa štedljivim, ali efikasnim ravnim mlazom pri niskom pritisku, ovaj kompresorski čistač je idealan za osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Adapter za vozilo kompanije Kärcher može se veoma jednostavno priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na konektor za punjenje OC 3 Plus. Na taj način OC 3 Plus može da se pogoni preko akumulatora u automobilu – npr. kada je baterija prazna. A za raznovrsne mogućnosti primene i proširenja, opciono su na raspolaganju različite kutije sa priborom.