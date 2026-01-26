Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 Plus Car
Kärcher kompresorski čistač sa litijum-jonskim akumulatorom i rezervoarom za vodu od 7 l za mobilne primene. Jednostavan transport i odlaganje. S adapterom za vozilo za dugo korišćenje.
Za sve kojima je potrebno rešenje za čišćenje dok su na putu: kompaktan i lak kompresorski čistač kompanije Kärcher. Zahvaljujući integrisanoj litijum-jonskoj akumulatorskoj bateriji i odvojivom rezervoaru za vodu od 7 litara, možete da očistite, na primer svoj bicikl ili prljave planinarske čizme, bez priključka za struju ili vodu. Sa štedljivim, ali efikasnim ravnim mlazom pri niskom pritisku, ovaj kompresorski čistač je idealan za osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Adapter za vozilo kompanije Kärcher može se veoma jednostavno priključiti na upaljač za cigarete u automobilu i na konektor za punjenje OC 3 Plus. Na taj način OC 3 Plus može da se pogoni preko akumulatora u automobilu – npr. kada je baterija prazna. A za raznovrsne mogućnosti primene i proširenja, opciono su na raspolaganju različite kutije sa priborom.
Obeležja i prednosti
Kompaktan dizajn uređajaKomforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu. Jednostavno se transportuje, zauzima malo mesta kod odlaganja.
Integrisana litijum-jonska baterijaMobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije. Dugo trajanje baterije za višekratnu upotrebu do ponovnog punjenja. LED prikazuje kada bateriju treba puniti.
Efikasan, ali nežan nizak pritisakPrednost niskog pritiska je u tome što je čišćenje efikasno, ali istovremeno vrlo nežno. Standardna mlaznica sa ravnim mlazom omogućava očiglednu moć čišćenja. Konusna mlaznica je predviđena za još osetljivije čišćenje, na primer psećih šapa.
Odvojiv rezervoar za vodu
- Može se praktično puniti u kući.
- Rezervoar za vodu od 7 litara omogućava dugo vreme čišćenja. Punjenje rezervoara je dovoljno za 2–3 bicikla ili više manjih objekata, kao što su igračke ili obuća.
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
- Uvek dovoljno energije – nezavisno od trajanja baterije.
- Zahvaljujući kablu dužine 2 m, OC 3 Plus se idealno postavlja pored automobila.
- Za potpunu mobilnost.
Raznovrsni pribor
- Različite namene moguće je proširiti i zaokružiti dodatnim priborom.
- Dostupne su kutije Adventure Box, Bike Box ili Pet Box, kao praktične kutije za odlaganje, koje se mogu postaviti na uređaj. Sav pribor na raspolaganju je i pojedinačno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|283 x 236 x 261
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
- Adapter za vozilo
Oprema
- Usisavanje vode
- Volumen rezervoara za vodu: 7 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
