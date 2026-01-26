Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery

Ne poznaje granice: baterijski usisivač WD 1 Compact Battery za mokro i suvo usisavanje iz 18 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme sa specijalnom dodatnom opremom za čišćenje enterijera automobila. Baterija nije uključena.

Zahvaljujući pogonu na baterije, baterijski usisivač WD 1 Compact Battery za mokro i suvo usisavanje pruža maksimalnu slobodu kretanja, može se koristiti bez uključivanja kabla u struju, a takođe je i izuzetno lagan i kompaktan. U zavisnosti od postavljene 18 V Kärcher Battery Power baterije, (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke), usisivač za mokro i suvo usisavanje može raditi između 10 i 20 minuta. WD 1 Compact Battery ima i robusni plastični kontejner kapaciteta sedam litara, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Dodatne karakteristike opreme: usisno crevo sa optimizovanim protokom i specijalna dodatna oprema, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, u velikoj meri doprinose optimalnom sakupljanju nečistoća i obezbeđuju savršenu čistoću – ne samo pri čišćenju enterijer automobila. Još jedan praktičan detalj je fleksibilna gumena traka koja se može koristiti za savršeno fiksiranje usisnog creva na mestu. WD 1 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 18 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 1 Compact Battery.

Obeležja i prednosti
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery: 18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterija
Omogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilno sa svim uređajima na platformi baterija Kärcher Bateri Pover od 18 V.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery: Kompaktan, prenosivi dizajn
Individualna i fleksibilna upotreba. Udoban transport.
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery: Specijalni filter patrona
Za suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila
  • Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
  • Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
  • Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Praktična funkcija duvanja
  • Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
  • Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Praktično čuvanje creva
  • Jednostavno pričvršćivanje usisnog creva gumenom trakom za transport i skladištenje.
Praktično odlaganje pribora
  • Štedi prostor, bezbedno i priručno odlaganje pribora.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
  • Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
  • Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Naznačena ulazna snaga (W) 250
Usisna snaga (W) 60
Usisavanje (mbar) max. 85
Protok vazduha (l/s) max. 22
Zapremina posude (l) 7
Materijal posude Plastika
Boja komponenti Glava uređaja žuta Posuda žuta
Nominalna širina za pribor (mm) 35
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Vreme rada po punjenju baterije (min) cca. 10 (2,5 Ah) / cca. 20 (5,0 Ah)
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 64
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina sa ambalažom (kg) 5,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Dužina usisnog creva: 1.2 m
  • Materijal usisnog creva: Plastika
  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacir
  • Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza

Oprema

  • Funkcija duvanja
  • Čuvanje pribora na uređaju
Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery
Videos
Područja primene
  • Unutrašnjost vozila
  • Mobilne kućice
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Baštenska kućica
  • Tečnosti
  • Servisna radionica
  • Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

