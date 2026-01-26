Baterijski usisivač za suvo i mokro usisavanje WD 1 Compact Battery
Ne poznaje granice: baterijski usisivač WD 1 Compact Battery za mokro i suvo usisavanje iz 18 V Kärcher Battery Power akumulatorske platforme sa specijalnom dodatnom opremom za čišćenje enterijera automobila. Baterija nije uključena.
Zahvaljujući pogonu na baterije, baterijski usisivač WD 1 Compact Battery za mokro i suvo usisavanje pruža maksimalnu slobodu kretanja, može se koristiti bez uključivanja kabla u struju, a takođe je i izuzetno lagan i kompaktan. U zavisnosti od postavljene 18 V Kärcher Battery Power baterije, (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke), usisivač za mokro i suvo usisavanje može raditi između 10 i 20 minuta. WD 1 Compact Battery ima i robusni plastični kontejner kapaciteta sedam litara, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Dodatne karakteristike opreme: usisno crevo sa optimizovanim protokom i specijalna dodatna oprema, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, u velikoj meri doprinose optimalnom sakupljanju nečistoća i obezbeđuju savršenu čistoću – ne samo pri čišćenju enterijer automobila. Još jedan praktičan detalj je fleksibilna gumena traka koja se može koristiti za savršeno fiksiranje usisnog creva na mestu. WD 1 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 18 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 1 Compact Battery.
Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaOmogućava radove nezavisno od električne mreže i time obezbeđuje maksimalnu pokretljivost. Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Kompatibilno sa svim uređajima na platformi baterija Kärcher Bateri Pover od 18 V.
Kompaktan, prenosivi dizajnIndividualna i fleksibilna upotreba. Udoban transport.
Specijalni filter patronaZa suvo i mokro usisavanje bez zamene filtera.
Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila
- Idealno za čišćenje unutrašnjosti automobila.
- Za najbolji rezultat čišćenja, sve jedno da li se radi o suvoj ili mokroj, finoj ili gruboj prljavštini.
- Za najveći komfor pri radu i fleksibilnost prilikom usisavanja.
Praktična funkcija duvanja
- Svuda tamo, gde usisavanje nije moguće, pomaže praktična funkcija duvanja.
- Uklanjanje prljavštine bez napora, npr. iz leja sa šljunkom.
Praktično čuvanje creva
- Jednostavno pričvršćivanje usisnog creva gumenom trakom za transport i skladištenje.
Praktično odlaganje pribora
- Štedi prostor, bezbedno i priručno odlaganje pribora.
„Pull & Push“ sistem zatvaranja
- Za lako, brzo i bezbedno otvaranje i zatvaranje rezervoara.
Ergonomski oblikovana drška za nošenje
- Omogućava komforno transportovanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Naznačena ulazna snaga (W)
|250
|Usisna snaga (W)
|60
|Usisavanje (mbar)
|max. 85
|Protok vazduha (l/s)
|max. 22
|Zapremina posude (l)
|7
|Materijal posude
|Plastika
|Boja komponenti
|Glava uređaja žuta Posuda žuta
|Nominalna širina za pribor (mm)
|35
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 10 (2,5 Ah) / cca. 20 (5,0 Ah)
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|64
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Dužina usisnog creva: 1.2 m
- Materijal usisnog creva: Plastika
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- Kertridž filter: 1 Kom, Celuloza
Oprema
- Funkcija duvanja
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Unutrašnjost vozila
- Mobilne kućice
- Prostorije oko kuće i bašte
- Baštenska kućica
- Tečnosti
- Servisna radionica
- Prostorija za hobi
Pribor
Sredstva za čišćenje
