Zahvaljujući pogonu na baterije, baterijski usisivač WD 1 Compact Battery za mokro i suvo usisavanje pruža maksimalnu slobodu kretanja, može se koristiti bez uključivanja kabla u struju, a takođe je i izuzetno lagan i kompaktan. U zavisnosti od postavljene 18 V Kärcher Battery Power baterije, (baterija nije obuhvaćena obimom isporuke), usisivač za mokro i suvo usisavanje može raditi između 10 i 20 minuta. WD 1 Compact Battery ima i robusni plastični kontejner kapaciteta sedam litara, kao i kertridž filter za lako usisavanje vlažne i suve nečistoće bez neophodne zamene filtera. Dodatne karakteristike opreme: usisno crevo sa optimizovanim protokom i specijalna dodatna oprema, poput uskog nastavka i mlaznice za tapacirung, u velikoj meri doprinose optimalnom sakupljanju nečistoća i obezbeđuju savršenu čistoću – ne samo pri čišćenju enterijer automobila. Još jedan praktičan detalj je fleksibilna gumena traka koja se može koristiti za savršeno fiksiranje usisnog creva na mestu. WD 1 Compact Battery čišćenje pretvara u zadovoljstvo, zahvaljujući dodatnim karakteristikama poput funkcije duvanja, Pull & Push sistema zaključavanja, ergonomske dršku za nošenje i praktičnog skladišta za dodatnu opremu. Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sa 18 V akumulatorskom platformom, baterije iz drugih 18 V Kärcher Battery Power uređaja mogu koristiti i u WD 1 Compact Battery.